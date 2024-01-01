Знайшли ще одну річ зниклої дівчини з Волині: майже три тижні тривають пошуки 17-річної Аліни Божко

Знайшли ще одну річ зниклої дівчини з Волині: майже три тижні тривають пошуки 17-річної Аліни Божко
Від 17 лютого усі сили відповідних структур, місцевого населення спрямовані на те, аби знайти 17-річну Аліну Божко.

Про це пише видання "Нове життя".

Щодня до активних пошуків долучаються поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники та небайдужа громадськість. Працювали і спеціалісти із квадрокоптерами, водолази-рятувальники та кінологи зі службовими собаками.

Постійно розширюють територію пошуків, обстежуючи лісосмуги, чагарники, прибережні зони, болотисту місцевість, розповів начальник Камінь-Каширського районного відділу поліції В’ячеслав Мартинюк. «Відпрацьовуємо кожен квадрат, аби отримати бодай якусь інформацію», – поінформував В’ячеслав Олександрович.

За його словами, дещо раніше знайшли пальто дівчини. Буквально днями пошуковці натрапили на ще одну річ зниклої седлищанки.

Керівник районної поліції наголошує: пошуки триватимуть до тих пір, поки не вдасться знайти 17-річну дівчину.

Нагадаємо, жителька села Седлище, 2006 року народження, зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі. Дівчина пішла у невідомому напрямку та не повернулася, а свій телефон залишила в автомобілі.

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Теги: Аліна Божко, розшук, Волинь
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