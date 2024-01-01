Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників

Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників
За минулу добу росія втратила на війні в Україні ще 1160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,

– танків – 6695 (+17),

– бойових броньованих машин – 12779 (+51),

– артилерійських систем – 10350 (+42),

– РСЗВ – 1009 (+1),

– засоби ППО – 701 (+0),

– літаків – 347 (+0),

– гелікоптерів – 325 (+0),

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),

– крилаті ракети – 1919 (+1),

– кораблі/катери – 26 (+0),

– підводні човни – 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53),

– спеціальна техніка – 1647 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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