Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,



– танків – 6695 (+17),



– бойових броньованих машин – 12779 (+51),



– артилерійських систем – 10350 (+42),



– РСЗВ – 1009 (+1),



– засоби ППО – 701 (+0),



– літаків – 347 (+0),



– гелікоптерів – 325 (+0),



– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),



– крилаті ракети – 1919 (+1),



– кораблі/катери – 26 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53),



– спеціальна техніка – 1647 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія втратила на війні в Україні ще 1160 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,– танків – 6695 (+17),– бойових броньованих машин – 12779 (+51),– артилерійських систем – 10350 (+42),– РСЗВ – 1009 (+1),– засоби ППО – 701 (+0),– літаків – 347 (+0),– гелікоптерів – 325 (+0),– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),– крилаті ракети – 1919 (+1),– кораблі/катери – 26 (+0),– підводні човни – 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53),– спеціальна техніка – 1647 (+5).Дані уточнюються.

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