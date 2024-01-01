Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників
Сьогодні, 09:57
За минулу добу росія втратила на війні в Україні ще 1160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,
– танків – 6695 (+17),
– бойових броньованих машин – 12779 (+51),
– артилерійських систем – 10350 (+42),
– РСЗВ – 1009 (+1),
– засоби ППО – 701 (+0),
– літаків – 347 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
– крилаті ракети – 1919 (+1),
– кораблі/катери – 26 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53),
– спеціальна техніка – 1647 (+5).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,
– танків – 6695 (+17),
– бойових броньованих машин – 12779 (+51),
– артилерійських систем – 10350 (+42),
– РСЗВ – 1009 (+1),
– засоби ППО – 701 (+0),
– літаків – 347 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
– крилаті ракети – 1919 (+1),
– кораблі/катери – 26 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53),
– спеціальна техніка – 1647 (+5).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку на 7 березня
Сьогодні, 09:45