З серпня вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Верешка

З серпня вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Верешка
Підтвердили загибель захисника України Олега Верешка з Рожища.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"З глибоким сумом та болем повідомляємо, що наша громада втратила ще одного Героя.

Офіційно підтвердили загибель рожищанина Олега Верешка, 1986 року народження, котрий вважався безвісти зниклим.

Солдат-контрактник 46-ої окремої аеромобільної бригади Олег Борисович Верешко загинув 20 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 7 до 9 березня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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