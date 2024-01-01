З серпня вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Олега Верешка
Сьогодні, 10:37
Підтвердили загибель захисника України Олега Верешка з Рожища.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"З глибоким сумом та болем повідомляємо, що наша громада втратила ще одного Героя.
Офіційно підтвердили загибель рожищанина Олега Верешка, 1986 року народження, котрий вважався безвісти зниклим.
Солдат-контрактник 46-ої окремої аеромобільної бригади Олег Борисович Верешко загинув 20 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 7 до 9 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"З глибоким сумом та болем повідомляємо, що наша громада втратила ще одного Героя.
Офіційно підтвердили загибель рожищанина Олега Верешка, 1986 року народження, котрий вважався безвісти зниклим.
Солдат-контрактник 46-ої окремої аеромобільної бригади Олег Борисович Верешко загинув 20 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 7 до 9 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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