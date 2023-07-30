Російська ракета вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції в Одесі, – CNN

Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, які проводили зустріч в Одесі 6 березня.



Про це пише CNN з посиланням на джерело, ознайомлене з ситуацією, пише



За словами співрозмовника видання, конвой, який перевозив лідерів під час візиту до Одеси, відчув на собі вплив удару, і група побачила грибоподібну хмару диму.



Зеленський пізніше розповів журналістам на брифінгу, що був досить близько, щоб побачити й почути приліт.



«Ми сьогодні бачили цей удар. Ви ж бачите, з ким маємо справу, їм байдуже, де б'ють. Ми повинні захищати себе передусім. Найкращий спосіб це зробити — система протиповітряної оборони», — додав він.



Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, яка зазнала величезної шкоди від місяців російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.



«Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних громадян», — сказав Міцотакіс журналістам.



Російський удар по Одесі



Російські війська вранці 6 березня атакували Одесу, куди приїхали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.



Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі hromadske повідомив, що внаслідок удару загинули пʼятеро людей, також є поранені. Окупанти поцілили в портову інфраструктуру Одеси.



Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російський удар по Одесі 6 березня не пов’язаний із візитом Зеленського.

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