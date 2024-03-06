Росіяни завдали ракетного удару по кортежу Зеленського, - ЗМІ

Загарбники завдали ракетного удару по Одесі 6 березня під час візиту прем’єр-міністра Греції. Ціллю атаки був кортеж президента УкраїниПро це повідомляє ТСН з посиланням на грецьке видання Protothema.Вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, за 150 м від місця розташування місії Греції, до складу якої входять ввосьмеро осіб."Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації на чолі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу (6.3.2024)", – йдеться в публікації."З безпекою прем'єр-міністра та грецької місії проблем немає", – заявили офіційні джерела в уряді."У нас усе добре", – сказав державний міністр Греції Ставрос Папаставру, який перебуває у складі місії.Зазначається, щоминула у звичайному режимі. Двоє двоє лідерів проведуть пресконференцію, яка не транслюватиметься в прямому ефірі з міркувань безпеки. Зустріч політиків тривала загалом пів години, що довше від запланованого.Нагадаємо, прем'єр Греції прибув до України рано вранці, в умовах надзвичайної таємності, аби залишитися на кілька годин, перш ніж вирушити до Бухареста. Спочатку він відвідав прикордонну станцію, а потім зустрівся із Зеленським в Одеському порту.Згодом в Одесі завили сирени повітряної тривоги, попереджалося про запуск російської балістичної ракети. В місті прогримів вибух.