Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 1 загиблий, 7 поранених

Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 1 загиблий, 7 поранених
Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова на Харківщині відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.

Про це у телеграмі інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.

73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.

У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим.

Ліквідація наслідків триває.
Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 1 загиблий, 7 поранених

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Теги: обстріл, війна
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