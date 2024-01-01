Росіяни обстріляли Борову на Харківщині: 1 загиблий, 7 поранених

ворожого обстрілу селища Борова на Харківщині відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.



Про це у телеграмі інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.



73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.



У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим.



Ліквідація наслідків триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідокселища Борова на Харківщині відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.Про це у телеграмі інформує очільник Харківської ОВАЗагинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим.Ліквідація наслідків триває.

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