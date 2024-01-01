Як під землею у зруйнованому Вугледарі живуть люди: моторошні фото





Аби допомогти людям, поліцейські подолали зруйновану дорогу під прицілом двох ворожих безпілотників та обстріл, повідомляє у телеграмі Нацполіція.



У Вугледарі залишається 108 мешканців, які переважно живуть під землею.



Місцеві показали правоохоронцям зібрану ними «виставку» озброєння, яким їх вбивають росіяни.



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