У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 14:43
Сьогодні, 5 березня, у храмі Святого Миколи Чудотворця у селі Жидичин відспівали військовослужбовця Володимира Мисковця.
Житель Луцької громади загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Мисковець Володимир Степанович (17.03.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Володимира Мисковця поховали на кладовищі у селі Жидичин.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Житель Луцької громади загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Мисковець Володимир Степанович (17.03.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Володимира Мисковця поховали на кладовищі у селі Жидичин.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 14:43
Касетний скандал у Німеччині: як росіяни отримали запис наради про Taurus для України
Сьогодні, 14:33
У Луцьку припинить діяльність центр підтримки переселенців
Сьогодні, 14:17
У Запоріжжі місцевий житель, завербований росією, намагався підірвати відділення пошти
Сьогодні, 14:02