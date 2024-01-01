У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем

Сьогодні, 5 березня, у храмі Святого Миколи Чудотворця у селі Жидичин відспівали військовослужбовцяЖитель Луцької громади, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Мисковець Володимир Степанович (17.03.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської радиВолодимира Мисковця поховали на кладовищі у селі Жидичин.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.