У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем

У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 5 березня, у храмі Святого Миколи Чудотворця у селі Жидичин відспівали військовослужбовця Володимира Мисковця.

Житель Луцької громади загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Мисковець Володимир Степанович (17.03.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем

Володимира Мисковця поховали на кладовищі у селі Жидичин.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Мисковцем


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Теги: загиблі, війна
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