Касетний скандал у Німеччині: як росіяни отримали запис наради про Taurus для України

Пісторіус назвав причиною перехоплення росіянами розмови офіцерів Бундесверу «людський фактор».



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Один з офіцерів під'єднався до закритої наради з готелю в Сінгапурі по незахищеній лінії або з телефона. Тобто росіяни прослуховували саме його або просто перехопили дзвінок. Зламу системи не було — до наради шпигуни не підключались.



Тепер безпеку значно посилять. Стосовно всіх учасників розмови триває дисциплінарне розслідування, але міністр дав зрозуміти, що персональна відповідальність «найкращих офіцерів» не стоїть на першому місці. Він знову наголосив, що публікація їхньої розмови росіянами — це «підступна гра путіна» та «гібридна атака».



1 березня російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. У Міноборони Німеччини потім підтвердили перехоплення розмови.



У розмові офіцери ВПС говорять про можливості використання Україною ракет Taurus, якщо канцлер Олаф Шольц перегляне свою відмову. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст. Нічого секретного вони не розповіли. Сімоньян виставила це як обговорення «бомбардувань Кримського моста» і того, як зробити, щоб «Шольц міг говорити, що його хата скраю».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччининазвав причиною перехоплення росіянами розмови офіцерів Бундесверу «людський фактор».Про це пише Spiegel Один з офіцерів під'єднався до закритої наради з готелю в Сінгапурі по незахищеній лінії або з телефона. Тобто росіяни прослуховували саме його або просто перехопили дзвінок. Зламу системи не було — до наради шпигуни не підключались.Тепер безпеку значно посилять. Стосовно всіх учасників розмови триває дисциплінарне розслідування, але міністр дав зрозуміти, що персональна відповідальність «найкращих офіцерів» не стоїть на першому місці. Він знову наголосив, що публікація їхньої розмови росіянами — це «підступна гра путіна» та «гібридна атака».1 березня російська пропагандисткаопублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною. У Міноборони Німеччини потім підтвердили перехоплення розмови.У розмові офіцери ВПС говорять про можливості використання Україною ракет Taurus, якщо канцлерперегляне свою відмову. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст. Нічого секретного вони не розповіли. Сімоньян виставила це як обговорення «бомбардувань Кримського моста» і того, як зробити, щоб «Шольц міг говорити, що його хата скраю».

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