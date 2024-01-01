У Запоріжжі місцевий житель, завербований росією, намагався підірвати відділення пошти

У Запоріжжі місцевий житель, завербований росією, намагався підірвати відділення пошти
Контррозвідка Служби безпеки запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя. У результаті багатоетапної спецоперації затримано агента воєнної розвідки рф, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби.

Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

Для конспірації зловмисник планував доправити «посилку» до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника.

Після отримання повідомлення про доставку «замовлення» на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка.

За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

Але співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. Це дозволило покроково задокументувати його злочинні дії, «перехопити» відправлення з вибухівкою та затримати її власника.

Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях.
У Запоріжжі місцевий житель, завербований росією, намагався підірвати відділення пошти

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону.

У подальшому ворожий агент отримав через «зв’язкового» завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.

Комунікацію між собою здійснювали через популярний месенджер.
У Запоріжжі місцевий житель, завербований росією, намагався підірвати відділення пошти

У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову «винагороду».

Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).
Наразі затриманий під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Запоріжжя, пошта, російський агент
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