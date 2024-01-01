У Луцьку припинить діяльність центр підтримки переселенців

У Луцьку припинить діяльність центр підтримки переселенців
Вже за тиждень – з 11 березня – у Луцьку припинить роботу Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише Суспільне.

Причина закриття — відсутність постійної допомоги від благодійних організацій, розповіла начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськради Ліна Галан.

"Не надходить наразі допомога і нам немає що давати людям. Також немає продуктів, які ми могли б роздавати. Ще раніше ми звільнили приміщення, де був одяг. Зараз ми ще дороздамо ту допомогу й речі, які залишилися", — сказала посадовиця.

З її слів, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й надалі буде звертатися до меценатів щодо надання допомоги ВПО, які мешкають у Луцькій міській громаді. Ліна Галан зазначила: попри те, що потік переселенців зменшився, досі є необхідність такої допомоги.

"Коли надходитиме нам гуманітарна допомога, то будемо організовувати благодійні акції для внутрішньо переміщених українців. Запаси вичерпані і щодня надавати допомогу вже немає можливості", — додала начальниця управління соціальних служб Луцької міськради.

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Теги: переселенці, Волинь
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