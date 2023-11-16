Окупанти заради розваги розстріляли цивільного у Бучі: є підозрювані

Окупанти заради розваги розстріляли цивільного у Бучі: є підозрювані
Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям рф, які розстріляли мирного жителя у Бучі.

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом військовослужбовцям зс рф повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 березня 2022 року близько 17:00 двоє командирів самохідних артилерійських гармат, перебуваючи на території міста Буча, помітили місцевого жителя, одягнутого в цивільний одяг з білою пов’язкою на руці.
Окупанти заради розваги розстріляли цивільного у Бучі: є підозрювані

Чоловік був цивільною особою, яка не брала участі у збройному конфлікті. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства.

Окупанти без попередження про застосування зброї відкрили по чоловіку прицільний вогонь із стрілецької вогнепальної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.

Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України.

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Теги: злочин, окупанти
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