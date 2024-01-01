Волинська тероборона на фронті отримала допомогу з Ковеля

Волинська тероборона на фронті отримала допомогу з Ковеля
На схід України, де з початку весни 2023 року успішно виконують бойові завдання усі підрозділи 100 обр, вчергове доставлено партію допомоги від Ковельської громади.

Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Йдеться про 47 портативних зарядних станцій Bluetti, які забезпечують автономне живлення електроприладів на передовій.

«А на додачу до цих вкрай потрібних на фронті засобів земляки-ковельчани передали нашим бійцям ще й кілька ящиків смаколиків!» - зазначили військові.

Допомогу на схід України доставив перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.

«Щиро дякуємо ковельчанам за потужну підтримку! Тримаємо стрій – разом крокуємо до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
Волинська тероборона на фронті отримала допомогу з Ковеля

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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