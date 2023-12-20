У «належний час» Шольц зробить заяву про передачу Україні ракет Taurus

У «належний час» Шольц зробить заяву про передачу Україні ракет Taurus
Заяву про можливу передачу Україні крилатих ракет TAURUS очільник Німеччини Олаф Шольц зробить у «належний час».

Про це повідомила представниця уряду ФРН Крістіні Гоффман, пише Liga.net.

За її словами, Шольц виступить із заявою на тему за "відповідної можливості".

Вона наголосила, що глава німецького уряду відвідає конференцію європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

Чиновниця заявила, що робоча зустріч пройде на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, там обговорять військову допомогу Україні.

"Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості", – сказала Гоффманн.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передачі Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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Теги: ракети, Україна
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