Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька

Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька
Під час лікування після поранення на війні у луцькій міській лікарні зупинилося серце військовослужбовця Олександра Пашківського.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини.

Старший солдат помер 25 лютого 2024 року в КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» під час тривалого лікування від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - написав Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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