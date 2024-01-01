У ліцеї на Волині учня били стільцем
Сьогодні, 15:19
Під час бійки поміж дітьми у Ратнівському ліцеї №2 на Волині одного з учнів били стільцем.
Про це повідомляє Конкурент.
Речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що правоохоронці тримають ситуацію на контролі.
«Конфлікт між учнями однієї з ратнівських шкіл трапився 13 лютого. Троє хлопців посперечалися між собою і виник словесний конфлікт. В результаті – один хлопець ударив іншого стільчиком. Цей факт зняли однокласники на відео, після чого воно через декілька днів зявилось у соціальних мережах», – каже Бузулук.
Як додає речниця, на місці події одразу після того працював офіцер освітньої безпеки. Він під час конфлікту перебував в іншому корпусі школи, але одразу прийшов туди, встановив осіб-учасників конфлікту, провів з ними профілактичну бесіду, доповів директору про те, що сталося. Наступного дня директор збирав і учнів, і батьків, розмовляв з ними. Ще через день мама хлопця, якого вдарили стільцем, звернулась з ним до лікарні. У хлопця виявили певні тілесні ушкодження, наразі його відпустили додому.
«Наші ювенали з Ковельського районного управління поліції перебували на місці. Вони абсолютно детально з'ясували усі обставини, допитали усіх учасників інциденту: батьків однієї сторони та батьків іншої. Чому між хлопцями виник конфлікт: один одного вони ображали, один одного, нібито, десь били, була між ними сутичка. Наразі ми чекаємо, що батьки потерпілого напишуть заяву до поліції, адже це приватне обвинувачення, і лише після того може бути відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України», – зазначає Ольга Бузулук.
Проте поки заяви немає. Зі слів речниці, сторона потерпілого ще думає, чи варто її писати. Можливо, припускають у поліції, сторони конфлікту врегулюють усе особистому порядку.
«Зараз вони про це спілкуються. Хлопці знову навчаються. Поліцейські тримають цю ситуацію на контролі», – резюмують у поліції.
Нагадаємо, на Волині жорстоко побились дві молоді дівчини – билися і ногами, і руками.
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Про це повідомляє Конкурент.
Речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що правоохоронці тримають ситуацію на контролі.
«Конфлікт між учнями однієї з ратнівських шкіл трапився 13 лютого. Троє хлопців посперечалися між собою і виник словесний конфлікт. В результаті – один хлопець ударив іншого стільчиком. Цей факт зняли однокласники на відео, після чого воно через декілька днів зявилось у соціальних мережах», – каже Бузулук.
Як додає речниця, на місці події одразу після того працював офіцер освітньої безпеки. Він під час конфлікту перебував в іншому корпусі школи, але одразу прийшов туди, встановив осіб-учасників конфлікту, провів з ними профілактичну бесіду, доповів директору про те, що сталося. Наступного дня директор збирав і учнів, і батьків, розмовляв з ними. Ще через день мама хлопця, якого вдарили стільцем, звернулась з ним до лікарні. У хлопця виявили певні тілесні ушкодження, наразі його відпустили додому.
«Наші ювенали з Ковельського районного управління поліції перебували на місці. Вони абсолютно детально з'ясували усі обставини, допитали усіх учасників інциденту: батьків однієї сторони та батьків іншої. Чому між хлопцями виник конфлікт: один одного вони ображали, один одного, нібито, десь били, була між ними сутичка. Наразі ми чекаємо, що батьки потерпілого напишуть заяву до поліції, адже це приватне обвинувачення, і лише після того може бути відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України», – зазначає Ольга Бузулук.
Проте поки заяви немає. Зі слів речниці, сторона потерпілого ще думає, чи варто її писати. Можливо, припускають у поліції, сторони конфлікту врегулюють усе особистому порядку.
«Зараз вони про це спілкуються. Хлопці знову навчаються. Поліцейські тримають цю ситуацію на контролі», – резюмують у поліції.
Нагадаємо, на Волині жорстоко побились дві молоді дівчини – билися і ногами, і руками.
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