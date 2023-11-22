Через потепління у Луцьку зупинили частину котелень
Сьогодні, 14:57
Частина котелень в обласному центрі Волині призупинили подачу тепла до осель у зв’язку із істотним підвищенням температури повітря.
Про це інформує Суспільне із посиланням на речника ДКП "Луцьктепло" Антона Безносикова.
Загалом в обласному центрі працює 42 котельні, 18 із них можуть призупинити роботу у період потепління.
"При температурі вище ніж + 10° припиняється подача теплоносія. Але більшість котелень працюють і на постачання теплової енергії, і на постачання гарячої води. Тому повністю зупинити котельні ми не можемо і працюємо по графіку гарячого водопостачання. Ми зменшуємо параметри теплоносія, але ми маємо їх витримати для того, аби надавати якісну послугу для постачання гарячої води", — сказав Антон Безносиков.
Одна з котелень, де уже призупинили подачу опалення — на вулиці Гулака-Артемовського, 20.
"По усному розпорядженню майстра ми зупинили для економії газу. Після того, як температура на ніч падає, ми знову на ніч включаємо, піднімаємо, виводимо на параметри згідно із температурним графіком. А по закінченню опалювального сезону ми повністю зупиняємо котли", — розповіла операторка котельні Марія Бугайчук.
За даними обласного гідрометеоцентру, протягом тижня, з 26 лютого по 3 березня, погода на Волині буде теплою, переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.
Зі слів Антона Безносикова, комунальне підприємство "Луцьктепло" обслуговує 758 будинків, яким надають послугу з постачання теплової енергії. Цю послугу отримують понад 54 тисячі абонентів в обласному центрі. Гарячу воду надають в 475 житлових будинків і 40 тисячам абонентів.
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Про це інформує Суспільне із посиланням на речника ДКП "Луцьктепло" Антона Безносикова.
Загалом в обласному центрі працює 42 котельні, 18 із них можуть призупинити роботу у період потепління.
"При температурі вище ніж + 10° припиняється подача теплоносія. Але більшість котелень працюють і на постачання теплової енергії, і на постачання гарячої води. Тому повністю зупинити котельні ми не можемо і працюємо по графіку гарячого водопостачання. Ми зменшуємо параметри теплоносія, але ми маємо їх витримати для того, аби надавати якісну послугу для постачання гарячої води", — сказав Антон Безносиков.
Одна з котелень, де уже призупинили подачу опалення — на вулиці Гулака-Артемовського, 20.
"По усному розпорядженню майстра ми зупинили для економії газу. Після того, як температура на ніч падає, ми знову на ніч включаємо, піднімаємо, виводимо на параметри згідно із температурним графіком. А по закінченню опалювального сезону ми повністю зупиняємо котли", — розповіла операторка котельні Марія Бугайчук.
За даними обласного гідрометеоцентру, протягом тижня, з 26 лютого по 3 березня, погода на Волині буде теплою, переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.
Зі слів Антона Безносикова, комунальне підприємство "Луцьктепло" обслуговує 758 будинків, яким надають послугу з постачання теплової енергії. Цю послугу отримують понад 54 тисячі абонентів в обласному центрі. Гарячу воду надають в 475 житлових будинків і 40 тисячам абонентів.
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