Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Сьогодні, 14:26
Стало відомо про важку втрату для Підгайцівської громади на Волині – на війні загинув 44-річний Воїн Сергій Литвинчук із села Звірів.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Життя Героя обірвалося при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу 23 лютого 2024 року поблизу н.п. Невське на Луганщині.
Стрілець-оператор стрілецької роти був призваний до ЗСУ у травні 2023 року.
Ось орієнтовний графік поховання:
27 лютого о 16:00 тіло Героя прямуватиме від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника до села Звірів Підгайцівської громади.
О 16:30 завтра, 27лютого, у селі Звірів на початку вулиці Центральної зустрічатимуть кортеж Героя живим коридором та проводжатимуть до рідної домівки.
Поховання захисника відбудеться 28 лютого.
Об 11:00 - Кортеж Героя прямуватиме від дому до Церкви Воскресіння Господнього с. Звірів, де об 11:30 розпочнеться чин похорону;
Орієнтовно о 12.30 відбудеться поховання на місцевому кладовищі села Звірів.
«Вічна пам'ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника України!» - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Життя Героя обірвалося при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу 23 лютого 2024 року поблизу н.п. Невське на Луганщині.
Стрілець-оператор стрілецької роти був призваний до ЗСУ у травні 2023 року.
Ось орієнтовний графік поховання:
27 лютого о 16:00 тіло Героя прямуватиме від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника до села Звірів Підгайцівської громади.
О 16:30 завтра, 27лютого, у селі Звірів на початку вулиці Центральної зустрічатимуть кортеж Героя живим коридором та проводжатимуть до рідної домівки.
Поховання захисника відбудеться 28 лютого.
Об 11:00 - Кортеж Героя прямуватиме від дому до Церкви Воскресіння Господнього с. Звірів, де об 11:30 розпочнеться чин похорону;
Орієнтовно о 12.30 відбудеться поховання на місцевому кладовищі села Звірів.
«Вічна пам'ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника України!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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