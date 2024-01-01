Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука

Стало відомо про важку втрату для Підгайцівської громади на Волині – на війні загинув 44-річний Воїніз села Звірів.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Життя Героя обірвалося при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу 23 лютого 2024 року поблизу н.п. Невське на Луганщині.Стрілець-оператор стрілецької роти був призваний до ЗСУ у травні 2023 року.Ось орієнтовний графік поховання:27 лютого о 16:00 тіло Героя прямуватиме від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника до села Звірів Підгайцівської громади.О 16:30 завтра, 27лютого, у селі Звірів на початку вулиці Центральної зустрічатимуть кортеж Героя живим коридором та проводжатимуть до рідної домівки.Поховання захисника відбудеться 28 лютого.Об 11:00 - Кортеж Героя прямуватиме від дому до Церкви Воскресіння Господнього с. Звірів, де об 11:30 розпочнеться чин похорону;Орієнтовно о 12.30 відбудеться поховання на місцевому кладовищі села Звірів.«Вічна пам'ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника України!» - зазначили у громаді.