Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука

Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Стало відомо про важку втрату для Підгайцівської громади на Волині – на війні загинув 44-річний Воїн Сергій Литвинчук із села Звірів.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Життя Героя обірвалося при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу 23 лютого 2024 року поблизу н.п. Невське на Луганщині.

Стрілець-оператор стрілецької роти був призваний до ЗСУ у травні 2023 року.

Ось орієнтовний графік поховання:

27 лютого о 16:00 тіло Героя прямуватиме від Бюро судово-медичної експертизи на Стефаника до села Звірів Підгайцівської громади.

О 16:30 завтра, 27лютого, у селі Звірів на початку вулиці Центральної зустрічатимуть кортеж Героя живим коридором та проводжатимуть до рідної домівки.

Поховання захисника відбудеться 28 лютого.

Об 11:00 - Кортеж Героя прямуватиме від дому до Церкви Воскресіння Господнього с. Звірів, де об 11:30 розпочнеться чин похорону;

Орієнтовно о 12.30 відбудеться поховання на місцевому кладовищі села Звірів.

«Вічна пам'ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника України!» - зазначили у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через потепління у Луцьку зупинили частину котелень
Сьогодні, 14:57
Україна наздогнала росію за аналогами «Шахедів»
Сьогодні, 14:42
Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Сьогодні, 14:26
За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Сьогодні, 14:09
На Волині триватиме весняна погода, - синоптики
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька
Сьогодні, 15:41
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника
Сьогодні, 13:06
Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком
Сьогодні, 12:15
У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подали 4195 правок: ВР може розпочати розгляд законопроекту про мобілізацію з 6 березня
Сьогодні, 15:55
 0
У «належний час» Шольц зробить заяву про передачу Україні ракет Taurus
Сьогодні, 15:53
 0
Під час лікування обірвалося життя Героя Олександра Пашківського з Луцька
Сьогодні, 15:41
 0
Росія стягує свої резерви під Куп'янськом, – речник ЗСУ
Сьогодні, 15:35
 0
У ліцеї на Волині учня били стільцем
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8