На Волині триватиме весняна погода, - синоптики





Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології



Поле підвищеного тиск у поєднанні з теплим південним повітрям зумовить весняну погоду.



Протягом тижня переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж найближчого тижня на Волині триматиметься справжнісінька весняна погода.Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорологіїПоле підвищеного тиск у поєднанні з теплим південним повітрям зумовить весняну погоду.Протягом тижня переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.

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