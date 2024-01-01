На Волині триватиме весняна погода, - синоптики

На Волині триватиме весняна погода, - синоптики
Упродовж найближчого тижня на Волині триматиметься справжнісінька весняна погода.

Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології

Поле підвищеного тиск у поєднанні з теплим південним повітрям зумовить весняну погоду.

Протягом тижня переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.

На Волині триватиме весняна погода, - синоптики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Сьогодні, 14:26
За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Сьогодні, 14:09
На Волині триватиме весняна погода, - синоптики
Сьогодні, 13:54
СБУ затримала зрадника: обслуговував кадирівців під час боїв за Миколаїв
Сьогодні, 13:41
Четверо військових зупинили штурмову колону росіян біля Роботиного, – МВС
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
23 лютий, 20:00
Метеостанції на Волині хочуть автоматизувати Метеостанції на Волині хочуть автоматизувати
23 лютий, 15:26
На Волині очікують дощі і потепління На Волині очікують дощі і потепління
23 лютий, 13:32
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
22 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Литвинчука
Сьогодні, 14:26
 0
За виявлену мужність двох військових з Волині нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині триватиме весняна погода, - синоптики
Сьогодні, 13:54
 0
СБУ затримала зрадника: обслуговував кадирівців під час боїв за Миколаїв
Сьогодні, 13:41
 0
Четверо військових зупинили штурмову колону росіян біля Роботиного, – МВС
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8