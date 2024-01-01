На Волині триватиме весняна погода, - синоптики
Сьогодні, 13:54
Упродовж найближчого тижня на Волині триматиметься справжнісінька весняна погода.
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
Поле підвищеного тиск у поєднанні з теплим південним повітрям зумовить весняну погоду.
Протягом тижня переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.
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Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
Поле підвищеного тиск у поєднанні з теплим південним повітрям зумовить весняну погоду.
Протягом тижня переважно без опадів. Температура вночі 2-7⁰ тепла, вдень 10-15⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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