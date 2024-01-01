Четверо військових зупинили штурмову колону росіян біля Роботиного, – МВС

Четверо військових зупинили штурмову колону росіян біля Роботиного, – МВС
Четверо українських військових зупинили штурмову колону російських окупантів неподалік Роботиного на Запоріжжі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Справжній героїзм наших гвардійців.

4 воїни бригади «Спартан» Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі.

Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, зав'язався стрілецький бій. Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів, - йдеться в повідомленні.

Зранку 26 лютого у Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак у районі Роботиного та одну — у районі населеного пункту Гуляйпільське.

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Теги: Росія, Україна, війна
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