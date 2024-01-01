Четверо військових зупинили штурмову колону росіян біля Роботиного, – МВС
Сьогодні, 13:26
Четверо українських військових зупинили штурмову колону російських окупантів неподалік Роботиного на Запоріжжі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Справжній героїзм наших гвардійців.
4 воїни бригади «Спартан» Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі.
Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, зав'язався стрілецький бій. Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів, - йдеться в повідомленні.
Зранку 26 лютого у Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак у районі Роботиного та одну — у районі населеного пункту Гуляйпільське.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Справжній героїзм наших гвардійців.
4 воїни бригади «Спартан» Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі.
Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, зав'язався стрілецький бій. Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів, - йдеться в повідомленні.
Зранку 26 лютого у Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак у районі Роботиного та одну — у районі населеного пункту Гуляйпільське.
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