Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника
Мешканці Камінь-Каширської громади на Волині сьогодні, 26 лютого, зустрінуть Героя Віктора Химчика.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.

Після обіду очікують скорботний кортеж у Камені-Каширському.

«Закликаємо всіх людей зустріти нашого Захисника з усіма почестями: коридором Слави, на колінах, з прапорами у руках, дороги встелити гілками ялини та квітами. Віддаваймо шану солдату, який хоробро боронив наш спокій та виборював Перемогу», - зазначили у міськраді.

Маршрут руху скорботного кортежу: село Підцир'я – вулиця Ковельська –центр міста — вулиця Воля.

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника

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Теги: загиблі, війна
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