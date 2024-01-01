Волинян закликають гідно зустріти полеглого Захисника
Сьогодні, 13:06
Мешканці Камінь-Каширської громади на Волині сьогодні, 26 лютого, зустрінуть Героя Віктора Химчика.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.
Після обіду очікують скорботний кортеж у Камені-Каширському.
«Закликаємо всіх людей зустріти нашого Захисника з усіма почестями: коридором Слави, на колінах, з прапорами у руках, дороги встелити гілками ялини та квітами. Віддаваймо шану солдату, який хоробро боронив наш спокій та виборював Перемогу», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху скорботного кортежу: село Підцир'я – вулиця Ковельська –центр міста — вулиця Воля.
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Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.
Після обіду очікують скорботний кортеж у Камені-Каширському.
«Закликаємо всіх людей зустріти нашого Захисника з усіма почестями: коридором Слави, на колінах, з прапорами у руках, дороги встелити гілками ялини та квітами. Віддаваймо шану солдату, який хоробро боронив наш спокій та виборював Перемогу», - зазначили у міськраді.
Маршрут руху скорботного кортежу: село Підцир'я – вулиця Ковельська –центр міста — вулиця Воля.
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