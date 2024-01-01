ЗСУ відійшли від Ласточкиного на Донеччині

ЗСУ відійшли від Ласточкиного на Донеччині
Підрозділи ЗСУ відійшли від села Ласточкине, що біля Авдіївки на Донеччині. Напередодні повідомляли, що українські підрозділи зайняли позиції на західній околиці населеного пункту.

Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері телемаратону, пише Громадське.

За його словами, Сили оборони відійшли, щоб організувати оборону біля сіл Орлівка, Тоненьке та Бердичі і не допустити подальше просування росіян у західному напрямку.

Учора, 25 лютого, в ОСУВ «Таврія» повідомляли про відхід на західну околицю Ласточкиного. Там українські військові зайняли підготовлені оборонні позиції. Водночас іще раніше моніторингова платформа DeepState заявила, що війська рф уже окупували село.

Те саме стверджував й український військовий 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов. Він казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу.

Ситуація на цьому напрямку

Уранці 26 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак росіян, зокрема в районі Ласточкиного. Окупанти також атакували біля населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі та Невельське.

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Теги: Росія, Україна, війна
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