У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики

У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики
У Луцьку патрульні виявили у водія, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У суботу, 24 лютого, поліцейські, які несуть службу на блокпості у Луцьку, зупинили автомобіль марки Toyota Prius. Причиною стало те, що державний номерний знак авто був закріплений не в установленому місці.

Під час спілкування з водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили пластиковий контейнер з порошкоподібною речовиною рожевого кольору.

Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики

Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Також на чоловіка патрульні склали адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, блокпост, наркотичні речовини
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