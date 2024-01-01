Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком

Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком
У Луцьку завтра, 27 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцем Юрієм Оверчуком.

Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.

У вівторок, 27 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Оверчука Юрія Петровича (03.05.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Поховають Юрія Оверчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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