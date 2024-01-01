Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком

У Луцьку завтра, 27 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.У вівторок, 27 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Оверчука Юрія Петровича (03.05.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.Поховають Юрія Оверчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.