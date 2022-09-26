Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Синиці Фаїни Петрівни, 28 вересня 1944 року народження, жительки села Новий Мосир Ковельського району.



За інформацією жінка 20 лютого близько 12:30 поїхала з дому у невідомому напрямку велосипедом червоного кольору, вітчизняного виробництва, на багажнику корзина чорного кольору. Де перебуває зараз - невідомо.



Жінка худорлявої тілобудови, низького зросту, волосся сиве.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклої, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі зникла 79-річна пенсіонерка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 28 вересня 1944 року народження, жительки села Новий Мосир Ковельського району.За інформацією жінка 20 лютого близько 12:30 поїхала з дому у невідомому напрямку велосипедом червоного кольору, вітчизняного виробництва, на багажнику корзина чорного кольору. Де перебуває зараз - невідомо.Жінка худорлявої тілобудови, низького зросту, волосся сиве."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклої, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.

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