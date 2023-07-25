На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських за 7 тисяч гривен

Сім тисяч гривень за непритягнення до адмінвідповідальсності: у Нововолинську поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 25 лютого, у Нововолинську наряд сектору реагування патрульної поліції за порушення дорожнього руху зупинив автомобіль Citroen Berlingo. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Ковельського району. З’ясувалось, що водій керував автомобілем у стані сп’яніння.Від проходження освідування на стан сп’яніння волинянин відмовився.За непритягнення його до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 7 тис. грн.На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, факт надання хабара належним чином задокументували, гроші вилучили.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.