Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

Окупанти вночіна цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. За цим фактом правоохоронці розпочали провадження.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 02:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули чотири керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.В одному з будинків рятувальники виявили двох загиблих внаслідок атаки ворога. За попередніми даними, там мешкало подружжя пенсіонерів.Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки злочину держави-агресора.Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.