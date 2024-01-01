Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині
Сьогодні, 11:40
Окупанти вночі скинули 4 керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. За цим фактом правоохоронці розпочали провадження.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 02:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули чотири керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.
В одному з будинків рятувальники виявили двох загиблих внаслідок атаки ворога. За попередніми даними, там мешкало подружжя пенсіонерів.
Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки злочину держави-агресора.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 02:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули чотири керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.
В одному з будинків рятувальники виявили двох загиблих внаслідок атаки ворога. За попередніми даними, там мешкало подружжя пенсіонерів.
Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки злочину держави-агресора.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.
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