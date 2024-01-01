Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині
Окупанти вночі скинули 4 керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. За цим фактом правоохоронці розпочали провадження.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 02:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули чотири керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.
Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

В одному з будинків рятувальники виявили двох загиблих внаслідок атаки ворога. За попередніми даними, там мешкало подружжя пенсіонерів.
Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.
Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки злочину держави-агресора.
Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських за 7 тисяч гривен
Сьогодні, 12:05
Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку
Сьогодні, 11:53
Росіяни КАБами вбили подружжя пенсіонерів на Сумщині
Сьогодні, 11:40
Захищаючи Україну, на Донеччині загинув Герой з Луцька Юрій Оверчук
Сьогодні, 11:25
У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині Загарбники дроном вбили родину на Сумщині
20 лютий, 19:10
У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр У Херсоні від обстрілу росіян постраждав театр
14 лютий, 16:48
Російська авіація вдарила по центру Херсона: моторошні фото Російська авіація вдарила по центру Херсона: моторошні фото
02 лютий, 16:02
Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції Херсонщина після вчорашніх атак: моторошні фото від поліції
31 січень, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відійшли від Ласточкиного на Донеччині
Сьогодні, 12:50
 0
Роспропаганда вчергове погоріла на фейку
Сьогодні, 12:40
 0
У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 12:37
 0
У 2024 році росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, – розвідка
Сьогодні, 12:30
 0
Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8