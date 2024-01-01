У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині

У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині
Жорстока війна із російськими загарбниками обірвала життя військовослужбовця із Волині Тараса Сокола.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.

«У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, матрос Сокол Тарас Анатолійович, 1992 р.н., житель села Чорниж Чорнижівського старостинського округу», - зазначили у громаді.

У реанімації зупинилося серце пораненого Героя з Волині


27 червня 2023 року був призваний на військову службу. 23 лютого 2024 року поблизу Херсонської області під час виконання бойових завдань отримав поранення, внаслідок чого під час лікування помер 24 лютого 2024 року у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.

«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя… Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!» - йдеться у повідомленні.

У громаді оголосили триденну жалобу. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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