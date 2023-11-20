Польські перевізники планують 1 березня знову блокувати кордон з Україною
Сьогодні, 11:00
Польські перевізники хочуть відновити блокаду кордону з Україною в п’ятницю, 1 березня. Протест поляків формально був призупинений у січні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.
Як зазначається, перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.
Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.
Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2024 року.
"Міністерство інфраструктури (Польщі - ред.) нам повідомило, що буде представлений законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками, минув більше як тиждень - ми не маємо проєкту", - сказав Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту і логістики Польщі. За його словами, польські перевізники продовжують протестувати, але неофіційно.
Видання додає, що повідомлення від польських фермерів і перевізників вказують на те, що якщо до четверга нічого не буде зроблено щодо розв'язання цього питання, масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки збільшитися.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.
Як зазначається, перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.
Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.
Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2024 року.
"Міністерство інфраструктури (Польщі - ред.) нам повідомило, що буде представлений законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками, минув більше як тиждень - ми не маємо проєкту", - сказав Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту і логістики Польщі. За його словами, польські перевізники продовжують протестувати, але неофіційно.
Видання додає, що повідомлення від польських фермерів і перевізників вказують на те, що якщо до четверга нічого не буде зроблено щодо розв'язання цього питання, масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки збільшитися.
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