Блокада кордону з Україною: польські перевізники пригрозили посилити обмеження на Різдво

Блокада кордону з Україною: польські перевізники пригрозили посилити обмеження на Різдво
Попри те, що фермери з Польщі погодились на поступки щодо протестів, польські перевізники пригрозили ще більше посилити обмеження на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один із лідерів протестуючих фермерів Роман Кондров, після переговорів із міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським заявив, що протест у Медиці буде призупинено з ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Проте польські далекобійники сказали, що залишаться на кордоні на Різдво і пропускатимуть лише одну комерційну вантажівку кожні три години, а не три щогодини, як це відбувається зараз.

"Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", - сказала одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську Едіта Озигала.

Вона також додала, що транспортування гуманітарної допомоги та військового обладнання не блокується.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною. Відповідну "акцію" вони планували продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали та впускали не більше однієї фури на годину.

Зокрема 23 листопада перевізники заблокували ще й пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування на "Нижанковичі - Мальховіце".

Вчора, 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.

"Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації", - розповіло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Тим часом представники Польщі заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

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Теги: блокада, кордон, Польща
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