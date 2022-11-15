На місці вибуху у Львові виявили тіло жінки, – ДСНС
Сьогодні, 23:10
На місці вибуху у приватному будинку у Львові виявили тіло жінки, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано 2 особи, з них 1 - дитина.
Виявлено тіло жінки.
З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини.
До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.
Залучено 53 особи та 12 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін.
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Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано 2 особи, з них 1 - дитина.
Виявлено тіло жінки.
З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини.
До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.
Залучено 53 особи та 12 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін.
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