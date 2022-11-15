У Львові стався вибух у приватному будинку: під завалами можуть бути люди, – Садовий
Сьогодні, 22:00
У приватному будинку у Львові стався вибух, під завалами можуть бути люди.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"На вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо, під завалами - люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно, це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.
"Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо. вони - під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - повідомив Садовий.
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Про це в Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"На вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо, під завалами - люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно, це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.
"Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо. вони - під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - повідомив Садовий.
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