У Львові стався вибух у приватному будинку: під завалами можуть бути люди, – Садовий

У Львові стався вибух у приватному будинку: під завалами можуть бути люди, – Садовий
У приватному будинку у Львові стався вибух, під завалами можуть бути люди.

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"На вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо, під завалами - люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно, це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.
У Львові стався вибух у приватному будинку: під завалами можуть бути люди, – Садовий

"Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо. вони - під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - повідомив Садовий.

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Теги: Львів, вибух, приватний будинок
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