ДБР викрило посадовця КМВА у сприянні депутатам в ухиленні від військової служби





Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. пише



"Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.



Посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини", - йдеться в повідомленні.



ДБР зазначає, що у серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).



Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.



Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



1 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило трьом депутатам Київської міської ради та помічнику депутата про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.



Повідомлялося, що депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.



Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби.Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. пише Українська правда "Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.Посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини", - йдеться в повідомленні.ДБР зазначає, що у серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.1 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило трьом депутатам Київської міської ради та помічнику депутата про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.Повідомлялося, що депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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