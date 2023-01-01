Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО





Як розповіла Маргарита Вершиніна, металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях.



Говорить: залізобетонні піраміди, котрі в народі називають "зубами дракона, розраховані на утруднення руху важкої техніки, встановлюють у місцях, де територія сухіша.



"У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження. Це є мультисенсорні камери, які відповідно є й тепловізійними, тобто ми 24 години здійснюємо моніторинг лінії державного кордону і усе, що відбувається по той бік державного кордону", — сказала Маргарита Вершиніна.



На ділянках укріплення працюють як прикордонники, так і місцеві.



65-річний водій Микола Іщук, який працює на екскаваторі, розповів: метр за метром створює бар’єр для проходження техніки. Зі слів чоловіка, інколи бачить наряди білоруських прикордонників.



"Йшли от, то махали мені головою, я їм, то нічого. Усі роблять, то й я роблю. Як пенсіонер стараюся щось помогти. У житті ніхто б не подумав, що таке могло би бути. Бачите, як далі немає нічого. А туди подивитися, то друга зовсім картина", — каже водій.



Прикордонник Сергій, який служить в інженерних військах, зазначив, що зараз встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку. "Цей паркан для того, щоб відгородитися зі сторони Білорусії і щоб не проникнули сюди ворожі люди і інша техніка", — каже військовослужбовцями.



Два місяці працює над укріпленням кордону з Білоруссю 21-річний прикордонник Роман. Поверх сітки, з його слів, прокладуть дві лінії єгози — колючого дроту.



"По-перше, є рів, який забезпечує від проникнення незаконних збройних груп і якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу", — розповів військовослужбовець.



Спільно із силами підтримки Збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень.



Речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна зазначила, що протяжність кордону на Волині з Білоруссю становить 203 кілометри — більшість інженерних загороджень уже облаштовані.



"У кілька ешелонів будується. Долучаються і місцеві громади, обласна державна адміністрація, також районні адміністрації, місцеві громади, благодійники, меценати. Основні зусилля у нас зосереджені на укріпленні цієї ділянки", — каже Маргарита Вершиніна.



Речниця волинських прикордонників додала, що ситуація на кордоні контрольована.



"Більш-менш спокійно, однак, не варто недооцінювати ворога. Знаємо, що активно територія Білорусі використовується Росією у війні проти України. Ми готуємося до розвитку будь-якого сценарію", — додала Маргарита Вершиніна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах Волині значна частина українсько-білоруського кордону облаштована системою інженерних загороджень. Нині по лінії кордону прикордонники продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу.Як розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників, металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях.Говорить: залізобетонні піраміди, котрі в народі називають "зубами дракона, розраховані на утруднення руху важкої техніки, встановлюють у місцях, де територія сухіша."У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження. Це є мультисенсорні камери, які відповідно є й тепловізійними, тобто ми 24 години здійснюємо моніторинг лінії державного кордону і усе, що відбувається по той бік державного кордону", — сказала Маргарита Вершиніна.На ділянках укріплення працюють як прикордонники, так і місцеві.65-річний водій, який працює на екскаваторі, розповів: метр за метром створює бар’єр для проходження техніки. Зі слів чоловіка, інколи бачить наряди білоруських прикордонників."Йшли от, то махали мені головою, я їм, то нічого. Усі роблять, то й я роблю. Як пенсіонер стараюся щось помогти. У житті ніхто б не подумав, що таке могло би бути. Бачите, як далі немає нічого. А туди подивитися, то друга зовсім картина", — каже водій.Прикордонник, який служить в інженерних військах, зазначив, що зараз встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку. "Цей паркан для того, щоб відгородитися зі сторони Білорусії і щоб не проникнули сюди ворожі люди і інша техніка", — каже військовослужбовцями.Два місяці працює над укріпленням кордону з Білоруссю 21-річний прикордонник. Поверх сітки, з його слів, прокладуть дві лінії єгози — колючого дроту."По-перше, є рів, який забезпечує від проникнення незаконних збройних груп і якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу", — розповів військовослужбовець.Спільно із силами підтримки Збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень.Речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна зазначила, що протяжність кордону на Волині з Білоруссю становить 203 кілометри — більшість інженерних загороджень уже облаштовані."У кілька ешелонів будується. Долучаються і місцеві громади, обласна державна адміністрація, також районні адміністрації, місцеві громади, благодійники, меценати. Основні зусилля у нас зосереджені на укріпленні цієї ділянки", — каже Маргарита Вершиніна.Речниця волинських прикордонників додала, що ситуація на кордоні контрольована."Більш-менш спокійно, однак, не варто недооцінювати ворога. Знаємо, що активно територія Білорусі використовується Росією у війні проти України. Ми готуємося до розвитку будь-якого сценарію", — додала Маргарита Вершиніна.

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