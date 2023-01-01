Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
В ніч на 24 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БпЛА знищено.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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