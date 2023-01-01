Курс валют у Луцьку на 24 грудня

Курс валют у Луцьку на 24 грудня
У неділю, 24 грудня, готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.60.

Нагадаємо, як повідомили у Нацбанку України, у вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українців
Сьогодні, 06:05
Схожі новини
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
23 грудень, 10:15
Курс валют у Луцьку 10 грудня Курс валют у Луцьку 10 грудня
10 грудень, 09:36
Курс валют у Луцьку 9 грудня Курс валют у Луцьку 9 грудня
09 грудень, 09:50
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
02 грудень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
 0
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
 0
Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
 0
Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
 0
В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українців
Сьогодні, 06:05
 0
Медіа
відео
1/8