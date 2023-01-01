Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
У неділю, 24 грудня, готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 38.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.60.
Нагадаємо, як повідомили у Нацбанку України, у вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.60.
Нагадаємо, як повідомили у Нацбанку України, у вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.
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