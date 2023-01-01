Курс валют у Луцьку на 24 грудня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.60.



Нагадаємо, як повідомили у Нацбанку України, у вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 24 грудня, готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 38.20.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.60.Нагадаємо, як повідомили у Нацбанку України, у вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.

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