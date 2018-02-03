Блокада польського кордону на Різдво: пропускатимуть ще менше вантажівок

Блокада польського кордону на Різдво: пропускатимуть ще менше вантажівок
Польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на Різдво та обіцяють пропускати ще менше вантажівок, ніж раніше. Про це пише Reuters.

Польські водії блокують кілька пунктів пропуску з Україною з 6 листопада, вимагаючи від Європейського Союзу відновити систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи на роботу в ЄС.

Пізніше до них приєдналися фермери, які вимагали державних субсидій на кукурудзу та відмови від підвищення податків. Роман Кондров, один із лідерів протестуючих фермерів, після переговорів із міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським заявив, що протест у Медиці буде призупинено з ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Однак далекобійники сказали, що залишаться на кордоні на Різдво і пропускатимуть лише одну комерційну вантажівку кожні три години, а не три щогодини. Заступник міністра інфраструктури Польщі заявив після зустрічі в Києві, що сподівається, що протести далекобійників на кордоні з Україною будуть вирішені до кінця року.

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Теги: кордон, блокування, Польща, Різдво
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