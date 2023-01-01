На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
Минулої доби, 23 грудня, окупаційні війська завдали 88 ударів по Херсонській області, випустивши 425 снарядів: внаслідок чого обірвалося життя чотирьох мешканців.
Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних", - йдеться у його повідомленні.
Як додав очільник області, через російську агресію четверо людей загинуло, ще 9 – дістали поранення, із них – 1 дитина.
Нагадаємо також, що цієї ночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних", - йдеться у його повідомленні.
Як додав очільник області, через російську агресію четверо людей загинуло, ще 9 – дістали поранення, із них – 1 дитина.
Нагадаємо також, що цієї ночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українців
Сьогодні, 06:05