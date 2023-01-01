На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей

На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Минулої доби, 23 грудня, окупаційні війська завдали 88 ударів по Херсонській області, випустивши 425 снарядів: внаслідок чого обірвалося життя чотирьох мешканців.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних", - йдеться у його повідомленні.

Як додав очільник області, через російську агресію четверо людей загинуло, ще 9 – дістали поранення, із них – 1 дитина.
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей


Нагадаємо також, що цієї ночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонщина, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українців
Сьогодні, 06:05
Схожі новини
На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін
22 грудень, 12:20
У «Київстарі» розповіли, як хакери зламали захист оператора У «Київстарі» розповіли, як хакери зламали захист оператора
14 грудень, 01:15
Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури
05 грудень, 09:20
На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство
29 листопад, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей
Сьогодні, 09:50
 0
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:20
 0
Вночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками
Сьогодні, 08:58
 0
Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
 0
В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українців
Сьогодні, 06:05
 0
Медіа
відео
1/8