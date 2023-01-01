На Херсонщині унаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей





Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних", - йдеться у його повідомленні.



Як додав очільник області, через російську агресію четверо людей загинуло, ще 9 – дістали поранення, із них – 1 дитина.





Нагадаємо також, що цієї ночі росіяни атакували Україну 16 ударними безпілотниками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 23 грудня, окупаційні війська завдали 88 ударів по Херсонській області, випустивши 425 снарядів: внаслідок чого обірвалося життя чотирьох мешканців.Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних", - йдеться у його повідомленні.Як додав очільник області, через російську агресію четверо людей загинуло, ще 9 – дістали поранення, із них – 1 дитина.Нагадаємо також, що цієї ночі16 ударними безпілотниками

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