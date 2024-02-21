Захищаючи Україну, на Донеччині загинув Герой з Луцька Юрій Оверчук

Захищаючи Україну, на Донеччині загинув Герой з Луцька Юрій Оверчук
На війні загинув Герой з Луцька Юрій Оверчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Оверчук Юрій Петрович, 03.05.1978 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира 2 механізованого відділення - командира машини 3 механізованого взводу 3 механізованої роти.

Молодший сержант Оверчук Юрій Петрович, загинув 21.02.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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