Роспропаганда вчергове погоріла на фейку

Роспропаганда вчергове погоріла на фейку
Ворожі TG-канали поширюють скріншот з буцімто сторінки президента України у соцмережі Х про намір Володимира Зеленського підписати указ, який вимагатиме від усіх західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.

Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, поширений з фейкової сторінки Володимира Зеленського, оскільки пост з таким змістом відсутній на офіційній сторінці Президента України у соціальній мережі Х.

Роспропаганда вчергове погоріла на фейку


Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається поширити паніку та посіяти розбрат з-поміж української діаспори й підірвати довіру до української влади.

«Довіряйте інформації виключно з офіційних та верифікованих джерел», - закликали у ЦПД.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фейки, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Роспропаганда вигадала фейк, що в Луцьку мобілізують дітей-сиріт
13 грудень, 2023, 13:40
«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь
24 листопад, 2023, 14:30
У тіктоці поширюють фейк про начальника Волинської ОВА Погуляйка та його особняк в Італії
10 листопад, 2023, 14:45
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
21 вересень, 2023, 16:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відійшли від Ласточкиного на Донеччині
Сьогодні, 12:50
Роспропаганда вчергове погоріла на фейку
Сьогодні, 12:40
У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 12:37
У 2024 році росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, – розвідка
Сьогодні, 12:30
Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського» Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського»
21 лютий, 19:32
Росіяни масово створюють у соцмережах фейкові сторінки Сирського Росіяни масово створюють у соцмережах фейкові сторінки Сирського
20 лютий, 15:03
СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф
15 червень, 2023, 11:00
РФ готує масштабну провокацію, щоб звинуватити у ній Україну РФ готує масштабну провокацію, щоб звинуватити у ній Україну
05 квітень, 2022, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відійшли від Ласточкиного на Донеччині
Сьогодні, 12:50
 0
Роспропаганда вчергове погоріла на фейку
Сьогодні, 12:40
 0
У Луцьку на блокпосту у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 12:37
 0
У 2024 році росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, – розвідка
Сьогодні, 12:30
 0
Лучани завтра прощатимуться із Героєм Юрієм Оверчуком
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8