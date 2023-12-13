Роспропаганда вчергове погоріла на фейку
Сьогодні, 12:40
Ворожі TG-канали поширюють скріншот з буцімто сторінки президента України у соцмережі Х про намір Володимира Зеленського підписати указ, який вимагатиме від усіх західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають.
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.
Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, поширений з фейкової сторінки Володимира Зеленського, оскільки пост з таким змістом відсутній на офіційній сторінці Президента України у соціальній мережі Х.
Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається поширити паніку та посіяти розбрат з-поміж української діаспори й підірвати довіру до української влади.
«Довіряйте інформації виключно з офіційних та верифікованих джерел», - закликали у ЦПД.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.
Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, поширений з фейкової сторінки Володимира Зеленського, оскільки пост з таким змістом відсутній на офіційній сторінці Президента України у соціальній мережі Х.
Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається поширити паніку та посіяти розбрат з-поміж української діаспори й підірвати довіру до української влади.
«Довіряйте інформації виключно з офіційних та верифікованих джерел», - закликали у ЦПД.
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