Роспропаганда вчергове погоріла на фейку

Ворожі TG-канали поширюють скріншот з буцімто сторінки президента України у соцмережі Х про намірпідписати указ, який вимагатиме від усіх західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.Насправді це, поширений з фейкової сторінки Володимира Зеленського, оскільки пост з таким змістом відсутній на офіційній сторінці Президента України у соціальній мережі Х.Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається поширити паніку та посіяти розбрат з-поміж української діаспори й підірвати довіру до української влади.«Довіряйте інформації виключно з офіційних та верифікованих джерел», - закликали у ЦПД.