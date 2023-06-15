Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського»

Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського»
Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим «сином Сирського». Цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.

У рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців.

«Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році», - пояснили у ЦПД.

Колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.

«Не піддавайтеся ворожій пропаганді та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД.

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Теги: фейки, росія
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