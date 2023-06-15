Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського»
Сьогодні, 19:32
Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим «сином Сирського». Цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування ЗСУ.
Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.
У рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців.
«Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році», - пояснили у ЦПД.
Колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.
«Не піддавайтеся ворожій пропаганді та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.
У рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців.
«Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році», - пояснили у ЦПД.
Колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.
«Не піддавайтеся ворожій пропаганді та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Роспропаганда відзначилася новим фейком – про «сина Сирського»
Сьогодні, 19:32
У Луцькому районі завели кримінал на 85 ухилянтів
Сьогодні, 19:12
Як на Волині тренуються черлідерки
Сьогодні, 18:47
Іран передав росії 400 ракет
Сьогодні, 18:25
Неповнолітній скоїв аварію у селі під Луцьком і втік
Сьогодні, 18:08