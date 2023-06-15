Росіяни масово створюють у соцмережах фейкові сторінки Сирського
Сьогодні, 15:03
Фахівці Центру протидії дезінформації спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців, повідомляє у фейсбуці ЦПД.
Деструктивні меседжі рф просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.
Підрозділи інформаційного протиборства спецслужб рф суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.
Міноборони Франції звинуватило рф у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної москвою війни проти України.
Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу.
«Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ», - закликають у ЦПД.
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З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців, повідомляє у фейсбуці ЦПД.
Деструктивні меседжі рф просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами.
Підрозділи інформаційного протиборства спецслужб рф суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.
Міноборони Франції звинуватило рф у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної москвою війни проти України.
Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу.
«Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ», - закликають у ЦПД.
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