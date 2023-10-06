У Луцьку відкривають misto.cafe: перше кафе суспільного впливу

У Луцьку відкривають misto.cafe: перше кафе суспільного впливу
У Луцьку запускають кафе суспільного впливу misto.cafe. Це абсолютно новий для міста формат закладу. Він передбачає 100 співзасновників. А 80% чистого прибутку йтиме на підтримку громадських проєктів для розвитку Луцька.

А ще у misto.cafe буде подієвий майданчик і крамниця українських виробів. Та передусім це — сучасний заклад зі смачною кухнею.

Втім, про все поступово.

Хто це вигадав?


Проєкт ініціювала платформа «Алгоритм дій» у співпраці з івано-франківським «Теплим містом», взявши за основу модель ресторану Urban Space 100.

Urban Space 100 — перший в Україні громадський ресторан, який спрямовує левову частку прибутку на реалізацію громадських проектів. Автором ідеї створення цього закладу є платформа «Тепле місто». Ресторан успішно функціонує вже понад 9 років.

У чому суть ідеї «кафе суспільного впливу»?


80% чистого прибутку від діяльності закладу будуть спрямовані на підтримку громадських проєктів. На період військового стану у фокусі грантових сезонів — ініціативи, пов’язані з військовими та ветеранами. Крім того, розглядатимуть проєкти з розвитку інфраструктури, соціальної, культурної чи освітньої сфер Луцька.

Тобто, абсолютно кожен стає частиною впровадження змін. Гості закладу, оплачуючи рахунок, створюють фінансове забезпечення для майбутніх грантів. Активісти пропонують ідеї — і отримують кошти на їхню реалізацію.
У Луцьку відкривають misto.cafe: перше кафе суспільного впливу

Хто є співзасновниками misto.cafe?


У misto.cafe буде ціла сотня співзасновників.100 соціально активних людей з однаковим вступним внеском та рівними правами. Усі вони будуть обирати, на які саме громадські проєкти йтиме 80% чистого прибутку закладу. Такі рішення прийматимуть на загальних зборах щокварталу — відповідно до старту грантових сезонів.

Важливо: співзасновники не втручатимуться в операційну діяльність закладу і не претендуватимуть на розподіл прибутків, оскільки це суперечить початковій ідеї проєкту.

Щоб стати співзасновником, треба заповнити форму на сайті misto.cafe. Після чого отримати позитивні рекомендації від чинних учасників і жодного негативного, зробити безповоротний одноразовий благодійний внесок та надати згоду на відкриту участь у проєкті.

Наразі відомо про шістьох перших співзасновників: Катерину Ковальчук, Левка Давидюка, Яну Тарарай, Тараса Пахолюка, Іванну Ковальчук та Вадима Курилюка.

Хто керуватиме кафе?

Відомий у Луцьку кафеголік Сергій Капацина, котрий має понад 19 років досвіду в управлінні ресторанним бізнесом.
У Луцьку відкривають misto.cafe: перше кафе суспільного впливу

Як з’явилося гасло misto.cafe?

«Різні люди одне місто. Різні люди одне місце» — гасло нового кафе, яке запропонували автори інтер’єру проєкту, відома українська майстерня архітектурного дизайну balbek bureau.

Воно закликає об’єднувати зусилля, щоб творити зміни, доповнювати місто новими проєктами та сенсами. Адже у партнерстві — сила, навіть, якщо ми у чомусь різні.

Де розташований заклад?

У центрі Луцька — на вулиці Богдана Хмельницького, 26.

Коли відкриття?

Наприкінці весни. А доти — ви можете подати заявку, щоб стати одним із співзасновників кафе та стежити за проєктом у соцмережах:
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Теги: Алгоритм Дій, кафе
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