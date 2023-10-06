У Луцьку відкривають misto.cafe: перше кафе суспільного впливу

misto.cafe. Це абсолютно новий для міста формат закладу. Він передбачає 100 співзасновників. А 80% чистого прибутку йтиме на підтримку громадських проєктів для розвитку Луцька.



А ще у misto.cafe буде подієвий майданчик і крамниця українських виробів. Та передусім це — сучасний заклад зі смачною кухнею.



Втім, про все поступово.



Хто це вигадав?

Проєкт ініціювала платформа «Теплим містом», взявши за основу модель ресторану Urban Space 100.



Urban Space 100 — перший в Україні громадський ресторан, який спрямовує левову частку прибутку на реалізацію громадських проектів. Автором ідеї створення цього закладу є платформа «Тепле місто». Ресторан успішно функціонує вже понад 9 років.



У чому суть ідеї «кафе суспільного впливу»?

80% чистого прибутку від діяльності закладу будуть спрямовані на підтримку громадських проєктів. На період військового стану у фокусі грантових сезонів — ініціативи, пов’язані з військовими та ветеранами. Крім того, розглядатимуть проєкти з розвитку інфраструктури, соціальної, культурної чи освітньої сфер Луцька.



Тобто, абсолютно кожен стає частиною впровадження змін. Гості закладу, оплачуючи рахунок, створюють фінансове забезпечення для майбутніх грантів. Активісти пропонують ідеї — і отримують кошти на їхню реалізацію.



Хто є співзасновниками misto.cafe?

У misto.cafe буде ціла сотня співзасновників.100 соціально активних людей з однаковим вступним внеском та рівними правами. Усі вони будуть обирати, на які саме громадські проєкти йтиме 80% чистого прибутку закладу. Такі рішення прийматимуть на загальних зборах щокварталу — відповідно до старту грантових сезонів.



Важливо: співзасновники не втручатимуться в операційну діяльність закладу і не претендуватимуть на розподіл прибутків, оскільки це суперечить початковій ідеї проєкту.



Щоб стати співзасновником, треба заповнити форму на сайті



Наразі відомо про шістьох перших співзасновників: Катерину Ковальчук, Левка Давидюка, Яну Тарарай, Тараса Пахолюка, Іванну Ковальчук та Вадима Курилюка.



Хто керуватиме кафе?



Відомий у Луцьку кафеголік Сергій Капацина, котрий має понад 19 років досвіду в управлінні ресторанним бізнесом.



Як з’явилося гасло misto.cafe?



«Різні люди одне місто. Різні люди одне місце» — гасло нового кафе, яке запропонували автори інтер’єру проєкту, відома українська майстерня архітектурного дизайну balbek bureau.



Воно закликає об’єднувати зусилля, щоб творити зміни, доповнювати місто новими проєктами та сенсами. Адже у партнерстві — сила, навіть, якщо ми у чомусь різні.



Де розташований заклад?



У центрі Луцька — на вулиці Богдана Хмельницького, 26.



Коли відкриття?



Наприкінці весни. А доти — ви можете подати заявку, щоб стати одним із співзасновників кафе та стежити за проєктом у соцмережах:

Instagram

Facebook



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запускають кафе суспільного впливу. Це абсолютно новий для міста формат закладу. Він передбачає 100 співзасновників. А 80% чистого прибутку йтиме на підтримку громадських проєктів для розвитку Луцька.А ще у misto.cafe буде подієвий майданчик і крамниця українських виробів. Та передусім це — сучасний заклад зі смачною кухнею.Втім, про все поступово.Проєкт ініціювала платформа «Алгоритм дій» у співпраці з івано-франківським, взявши за основу модель ресторану Urban Space 100.— перший в Україні громадський ресторан, який спрямовує левову частку прибутку на реалізацію громадських проектів. Автором ідеї створення цього закладу є платформа «Тепле місто». Ресторан успішно функціонує вже понад 9 років.80% чистого прибутку від діяльності закладу будуть спрямовані на підтримку громадських проєктів. На період військового стану у фокусі грантових сезонів — ініціативи, пов’язані з військовими та ветеранами. Крім того, розглядатимуть проєкти з розвитку інфраструктури, соціальної, культурної чи освітньої сфер Луцька.Тобто, абсолютно кожен стає частиною впровадження змін. Гості закладу, оплачуючи рахунок, створюють фінансове забезпечення для майбутніх грантів. Активісти пропонують ідеї — і отримують кошти на їхню реалізацію.У misto.cafe буде ціла сотня співзасновників.100 соціально активних людей з однаковим вступним внеском та рівними правами. Усі вони будуть обирати, на які саме громадські проєкти йтиме 80% чистого прибутку закладу. Такі рішення прийматимуть на загальних зборах щокварталу — відповідно до старту грантових сезонів.Важливо: співзасновники не втручатимуться в операційну діяльність закладу і не претендуватимуть на розподіл прибутків, оскільки це суперечить початковій ідеї проєкту.Щоб стати співзасновником, треба заповнити форму на сайті misto.cafe . Після чого отримати позитивні рекомендації від чинних учасників і жодного негативного, зробити безповоротний одноразовий благодійний внесок та надати згоду на відкриту участь у проєкті.Наразі відомо про шістьох перших співзасновників:Відомий у Луцьку кафеголік, котрий має понад 19 років досвіду в управлінні ресторанним бізнесом.«Різні люди одне місто. Різні люди одне місце» — гасло нового кафе, яке запропонували автори інтер’єру проєкту, відома українська майстерня архітектурного дизайнуВоно закликає об’єднувати зусилля, щоб творити зміни, доповнювати місто новими проєктами та сенсами. Адже у партнерстві — сила, навіть, якщо ми у чомусь різні.У центрі Луцька — на вулиці Богдана Хмельницького, 26.Наприкінці весни. А доти — ви можете подати заявку, щоб стати одним із співзасновників кафе та стежити за проєктом у соцмережах:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію