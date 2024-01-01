Шахраї у Києві вимагали від родичів полонених воїнів $60 тисяч

видурювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін.



Про це в телеграмі повідомила СБУ.



Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання коштів у близьких родичів українських військовополонених.



У Києві «на гарячому» затримано двох ділків, які вимагали 60 тис. доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.



Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до «списків обміну».



За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.



При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники «схеми» не збирались.



Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.



Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього «траншу».



У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської «неурядової» організації, «розцінки» за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.



Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



У спецслужбі звертають увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.



«Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:



+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або на електронну адресу



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