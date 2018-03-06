Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля

Луцький міський голова Ігор Поліщук

Володимирський міський голова Ігор Пальонка

Нововолинський міський голова Борис Карпус

Перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев

Два роки повномасштабного вторгнення ворога наклали свій відбиток на економіку країни та суттєво знизили витрати місцевих бюджетів на розвиток громад та різного роду ремонтні роботи, у тому числі доріг. Беззаперечно передовсім – допомога Збройним силам України.У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, будуть переведені на потреби безпеки і оборони України. Про це повідомив нещодавно міністр фінансів– сказав Марченко.І хоча українці, серед них і волиняни, в кінці минулого року активно протестували на мітингах «Дрони замість бруківки», все ж соціальні мережі та звернення містян до органів місцевого самоврядування невпинно свідчать про те, що міські вулиці та дороги потребують ремонту.Приміром, у Луцьку протягом жовтня-листопада минулого року перед сесіямитарад щоразу відбувалися мітинги, під час яких активні лучани зупиняли та закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ.То де ж отой баланс? То ремонт доріг чи все ж усі гроші з місцевих бюджетів на ЗСУ?дослідило, скільки коштів міські ради Волині (Луцька, Володимирська, Нововолинська та Ковельська) витратили на ремонти міських автошляхів у 2023 році та скільки заклали у бюджеті на 2024 рік, а також з’ясувало, скільки коштів було спрямовано минулоріч на підтримку ЗСУ та скільки планується виділити цього року.У Луцьку та на території населених пунктів, що входять до складу громади, ремонті роботи доріг проводитися планують.Як повідомили у відповіді на запит, сума коштів, закладена у бюджеті на 2024 рік значно нижча, аніж у минулому році. На капітальні та поточні ремонти доріг в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено 70 млн грн, використано у 2023 році – 238,6 млн грн.На підтримку Збройних сил України, в тому числі підрозділів територіальної оборони бюджетом на 2024 рік передбачено 307,5 млн грн, використано у 2023 році – 122,9 млн грн., - сказав міський головаНавіть взимку представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради проводять обстеження вулично-дорожньої мережі, фіксують недоліки для забезпечення стислих термінів проведення ремонту. Якщо в теплу пору року ремонт здійснюється гарячим асфальтуванням, то узимку вибоїни латають холодним асфальтуванням.Приміром у січні комунальники проводили ремонт на вулицях Львівська, Ківерцівська та проспекті Відродження.У 2023 році на капітальні та поточні ремонти доріг Володимирською міською радою було виділено 51,9 мільйона гривень, а на 2024-ий коштів на ці потреби не передбачено.Щодо підтримки військових, то у 2023 році міський бюджет виділив 309 мільйонів гривень, а от цьогоріч в бюджеті передбачено лише 8,06 мільйона гривень. Чому така колосальна різниця?- розповів Володимирський міський головаЗ його слів, головні об’єкти громади на цей рік – будівництво реабілітаційного центру для військових та укриття для ліцею ім. О. Цинкаловського., - зауважив міський голова міста Володимир.Якось вдля ВолиньPost Нововолинський міський головасказав:У 2023 році Нововолинська міська рада витратила на ремонти доріг трохи більше 13 мільйонів гривень, а у 2024 році передбачено 8 мільйонів.Крім того, на оборону, підтримку сил безпеки та оборони, територіальну оборону та мобілізаційну підготовку минулого року Нововолинська міська рада витратила 50 мільйонів 124 тисяч гривень.Цьогоріч у бюджеті закладені кошти у сумі 1,8 мільйона гривень.Але, як зазначають у міській раді, в громаді затверджено Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оброни, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки, мобілізації, а її ресурсне забезпечення у поточному році становить 10 мільйонів гривень.Проте, це ще не все.- розповів міський голова Нововоли нська Борис Карпус.Щодо ремонту доріг, то, за словами міського голови, стан дорожнього покриття на багатьох вулицях і в місті Нововолинську, і в старостинських округах вимагає капітального ремонту, але до Перемоги таких робіт проводити не планують.«Виключно ямкові ремонти найбільш критичних ділянок. Мешканці мусять поставитися з розумінням. Мабуть, як і в кожній громаді, до війни ми мали плани на капітальні ремонти і в місті, і доріг, які з’єднують із селами. Зараз це не на часі», - наголосив Карпус.У Ковельській громаді цьогоріч теж планують виділяти кошти і на підтримку військових, і поточний ремонт доріг. Про це розповів перший заступник Ковельського міського головиЗа його словами, у минулому році з міського бюджету на ремонт доріг використано 99,2 мільйона гривень. Цього року передбачено трохи більше 44 мільйонів.«На дороги у минулому році ми використали 99 мільйонів гривень, але це здебільшого ті роботи, які ми розпочали ще у 2021 році, у нас було розпочато декілька капітальних ремонтів доріг. Ще частина коштів пішла на експлуатаційне утримання доріг, також кошти були спрямовані на те, щоб забезпечити асфальтним покриттям ті райони Ковеля, де є одноповерхова забудова і де взагалі не було доріг. У цьому році ми продовжимо деякі ремонтні роботи», - розповів перший заступник міського голови.Для підтримки ЗСУ у 2023-му Ковельською міською радою було виділено майже 56 мільйонів гривень, а цей рік передбачено 50 мільйонів, але, як зауважив Тарас Яковлев, запитів від військових уже є на цю суму, відтак вона зростатиме у випадку перевиконання бюджету.«У 2023 році усі кошти, які надходили як військове ПДФО, ми повертали на потреби військовим. У цьому році ПДФО вже немає, що серйозно вдарило по нашому бюджету, але міська рада допомагатиме Збройним силам і надалі - ми уже передбачили 50 мільйонів гривень. Ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету. У нас вже є запитів війд військових на 50 мільйонів і вони продовжують надходити», - зауважив Тарас Яковлев.До слова, Ковельська міська рада оголосила тендер на закупівлю 250 FPV-дронів, 10 Mavic та 20 Mavic Fly Combo, 20 гексакоптерів, 100 акумуляторів для дронів та 50 зарядних станцій.