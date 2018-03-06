Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Сьогодні, 14:00
Два роки повномасштабного вторгнення ворога наклали свій відбиток на економіку країни та суттєво знизили витрати місцевих бюджетів на розвиток громад та різного роду ремонтні роботи, у тому числі доріг. Беззаперечно передовсім – допомога Збройним силам України.
У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, будуть переведені на потреби безпеки і оборони України. Про це повідомив нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко.
«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», – сказав Марченко.
І хоча українці, серед них і волиняни, в кінці минулого року активно протестували на мітингах «Дрони замість бруківки», все ж соціальні мережі та звернення містян до органів місцевого самоврядування невпинно свідчать про те, що міські вулиці та дороги потребують ремонту.
Приміром, у Луцьку протягом жовтня-листопада минулого року перед сесіями Луцької міської та Волинської обласної рад щоразу відбувалися мітинги, під час яких активні лучани зупиняли та закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ.
То де ж отой баланс? То ремонт доріг чи все ж усі гроші з місцевих бюджетів на ЗСУ?
Інформаційне агентство ВолиньPost дослідило, скільки коштів міські ради Волині (Луцька, Володимирська, Нововолинська та Ковельська) витратили на ремонти міських автошляхів у 2023 році та скільки заклали у бюджеті на 2024 рік, а також з’ясувало, скільки коштів було спрямовано минулоріч на підтримку ЗСУ та скільки планується виділити цього року.
Луцька міська рада
У Луцьку та на території населених пунктів, що входять до складу громади, ремонті роботи доріг проводитися планують.
Як повідомили у відповіді на запит, сума коштів, закладена у бюджеті на 2024 рік значно нижча, аніж у минулому році. На капітальні та поточні ремонти доріг в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено 70 млн грн, використано у 2023 році – 238,6 млн грн.
На підтримку Збройних сил України, в тому числі підрозділів територіальної оборони бюджетом на 2024 рік передбачено 307,5 млн грн, використано у 2023 році – 122,9 млн грн.
«Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році, у відсотковому значенні.
На сесії в кінці лютого ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником», - сказав міський голова Ігор Поліщук.
Навіть взимку представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради проводять обстеження вулично-дорожньої мережі, фіксують недоліки для забезпечення стислих термінів проведення ремонту. Якщо в теплу пору року ремонт здійснюється гарячим асфальтуванням, то узимку вибоїни латають холодним асфальтуванням.
Приміром у січні комунальники проводили ремонт на вулицях Львівська, Ківерцівська та проспекті Відродження.
Володимирська міська рада
У 2023 році на капітальні та поточні ремонти доріг Володимирською міською радою було виділено 51,9 мільйона гривень, а на 2024-ий коштів на ці потреби не передбачено.
Щодо підтримки військових, то у 2023 році міський бюджет виділив 309 мільйонів гривень, а от цьогоріч в бюджеті передбачено лише 8,06 мільйона гривень. Чому така колосальна різниця?
«Звісно, підтримка наших захисників нині на чільному місці. Лише за минулий рік з бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади за запитами керівництва військових частин ЗСУ та інших силових структур було виділено понад 309 млн грн. Цього року, у зв’язку з тим, що «військове ПДФО» у громад забрали, наш бюджет буде соціального спрямування – на забезпечення захищених статей, програм та фінансування робіт, які були розпочаті раніше. Ніяких нових робіт чи капітальних ремонтів проводити не будемо», - розповів Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
З його слів, головні об’єкти громади на цей рік – будівництво реабілітаційного центру для військових та укриття для ліцею ім. О. Цинкаловського.
«29 лютого на сесії міської ради здійснюватимемо розподіл вільних лишків у сумі понад 400 млн грн. Більшу частину цих коштів спрямуємо на закриття потреб військових, зокрема закупівлю БпЛА та іншого обладнання. Щодо ремонту доріг, зазначу, що якщо торік ми відремонтували 16 вулиць громади та співфінансували два великі проєкти з будівництва доріг у селі Дігтів та Новосілках, то цього року проводитимемо лише ямковий ремонт аварійних ділянок та підсипання щебенем вулиць, де ще немає твердого покриття. Хоча у соцмережах ми часто стикаємось із думкою, що кошти потрібно виділяти на дрони, а не на бруківку, проте на кожен особистий прийом до мене звертаються мешканці з питанням, коли відремонтують ту чи іншу вулицю. Адже попри війну в країні, кожному приємно пересуватись тротуаром чи дорогою без ям, вибоїн та болота. Відтак будемо старатись надалі у межах можливого забезпечувати комфорт нашим жителям та дбати за благоустрій громади», - зауважив міський голова міста Володимир.
Нововолинська міська рада
Якось в інтерв’ю для ВолиньPost Нововолинський міський голова Борис Карпус сказав:
«Думаю, кожному українцю зрозуміло: без підтримки військових наша країна немає майбутнього. Якщо військо теоретично б зазнало поразки, то ходитимуть бруківкою чоботи російських окупантів. Тому і я особисто, і увесь склад ради завжди за ініціативи, що допомагають військовослужбовцям на передовій.
Але я категорично проти простих популістичних рішень, які нам вкидають як варіант, щоб розділити суспільство. У випадку «дрони чи бруківка», треба виходити до людей і пояснювати їм, що економіка теж має жити.
Проблема ж не у самій бруківці, а у співвідношенні коштів, які витрачаються, наприклад, на благоустрій, а які - на запити військових. Ми витримуємо позитивний баланс».
У 2023 році Нововолинська міська рада витратила на ремонти доріг трохи більше 13 мільйонів гривень, а у 2024 році передбачено 8 мільйонів.
Крім того, на оборону, підтримку сил безпеки та оборони, територіальну оборону та мобілізаційну підготовку минулого року Нововолинська міська рада витратила 50 мільйонів 124 тисяч гривень.
Цьогоріч у бюджеті закладені кошти у сумі 1,8 мільйона гривень.
Але, як зазначають у міській раді, в громаді затверджено Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оброни, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки, мобілізації, а її ресурсне забезпечення у поточному році становить 10 мільйонів гривень.
Проте, це ще не все.
«Підтримка військових – це пріоритет у нашій громаді. Минулого року з бюджету громади спрямували 70 мільйонів гривень на придбання обладнання для різних військових частин і формувань. Цьогоріч, попри те, що ПДФО від силового блоку не надходитиме в місцевий бюджет, ми не зменшимо обсяги. При формуванні бюджету заклали у відповідну Програму 10 мільйонів гривень. Це лише початок. При перерозподілі «вільних лишків» плануємо виділити ще 20 мільйонів. На сьогодні в Нововолинській міській раді вже зареєстровано десятки запитів на загальну суму 134 мільйони гривень. Для бюджету Нововолинської громади це непідйомна сума, але докладаємо максимум зусиль, щоб найгостріші потреби наших Захисників задовольнити. Також працюємо з містами-партнерами за кордоном, з благодійними фондами, шукаємо позабюджетні кошти, щоб підтримати якомога більше військових», - розповів міський голова Нововоли нська Борис Карпус.
Щодо ремонту доріг, то, за словами міського голови, стан дорожнього покриття на багатьох вулицях і в місті Нововолинську, і в старостинських округах вимагає капітального ремонту, але до Перемоги таких робіт проводити не планують.
«Виключно ямкові ремонти найбільш критичних ділянок. Мешканці мусять поставитися з розумінням. Мабуть, як і в кожній громаді, до війни ми мали плани на капітальні ремонти і в місті, і доріг, які з’єднують із селами. Зараз це не на часі», - наголосив Карпус.
Ковельська міська рада
У Ковельській громаді цьогоріч теж планують виділяти кошти і на підтримку військових, і поточний ремонт доріг. Про це розповів перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.
За його словами, у минулому році з міського бюджету на ремонт доріг використано 99,2 мільйона гривень. Цього року передбачено трохи більше 44 мільйонів.
«На дороги у минулому році ми використали 99 мільйонів гривень, але це здебільшого ті роботи, які ми розпочали ще у 2021 році, у нас було розпочато декілька капітальних ремонтів доріг. Ще частина коштів пішла на експлуатаційне утримання доріг, також кошти були спрямовані на те, щоб забезпечити асфальтним покриттям ті райони Ковеля, де є одноповерхова забудова і де взагалі не було доріг. У цьому році ми продовжимо деякі ремонтні роботи», - розповів перший заступник міського голови.
Для підтримки ЗСУ у 2023-му Ковельською міською радою було виділено майже 56 мільйонів гривень, а цей рік передбачено 50 мільйонів, але, як зауважив Тарас Яковлев, запитів від військових уже є на цю суму, відтак вона зростатиме у випадку перевиконання бюджету.
«У 2023 році усі кошти, які надходили як військове ПДФО, ми повертали на потреби військовим. У цьому році ПДФО вже немає, що серйозно вдарило по нашому бюджету, але міська рада допомагатиме Збройним силам і надалі - ми уже передбачили 50 мільйонів гривень. Ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету. У нас вже є запитів війд військових на 50 мільйонів і вони продовжують надходити», - зауважив Тарас Яковлев.
До слова, Ковельська міська рада оголосила тендер на закупівлю 250 FPV-дронів, 10 Mavic та 20 Mavic Fly Combo, 20 гексакоптерів, 100 акумуляторів для дронів та 50 зарядних станцій.
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У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, будуть переведені на потреби безпеки і оборони України. Про це повідомив нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко.
«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», – сказав Марченко.
І хоча українці, серед них і волиняни, в кінці минулого року активно протестували на мітингах «Дрони замість бруківки», все ж соціальні мережі та звернення містян до органів місцевого самоврядування невпинно свідчать про те, що міські вулиці та дороги потребують ремонту.
Приміром, у Луцьку протягом жовтня-листопада минулого року перед сесіями Луцької міської та Волинської обласної рад щоразу відбувалися мітинги, під час яких активні лучани зупиняли та закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ.
То де ж отой баланс? То ремонт доріг чи все ж усі гроші з місцевих бюджетів на ЗСУ?
Інформаційне агентство ВолиньPost дослідило, скільки коштів міські ради Волині (Луцька, Володимирська, Нововолинська та Ковельська) витратили на ремонти міських автошляхів у 2023 році та скільки заклали у бюджеті на 2024 рік, а також з’ясувало, скільки коштів було спрямовано минулоріч на підтримку ЗСУ та скільки планується виділити цього року.
Луцька міська рада
У Луцьку та на території населених пунктів, що входять до складу громади, ремонті роботи доріг проводитися планують.
Як повідомили у відповіді на запит, сума коштів, закладена у бюджеті на 2024 рік значно нижча, аніж у минулому році. На капітальні та поточні ремонти доріг в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено 70 млн грн, використано у 2023 році – 238,6 млн грн.
На підтримку Збройних сил України, в тому числі підрозділів територіальної оборони бюджетом на 2024 рік передбачено 307,5 млн грн, використано у 2023 році – 122,9 млн грн.
«Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році, у відсотковому значенні.
На сесії в кінці лютого ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником», - сказав міський голова Ігор Поліщук.
Навіть взимку представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради проводять обстеження вулично-дорожньої мережі, фіксують недоліки для забезпечення стислих термінів проведення ремонту. Якщо в теплу пору року ремонт здійснюється гарячим асфальтуванням, то узимку вибоїни латають холодним асфальтуванням.
Приміром у січні комунальники проводили ремонт на вулицях Львівська, Ківерцівська та проспекті Відродження.
Володимирська міська рада
У 2023 році на капітальні та поточні ремонти доріг Володимирською міською радою було виділено 51,9 мільйона гривень, а на 2024-ий коштів на ці потреби не передбачено.
Щодо підтримки військових, то у 2023 році міський бюджет виділив 309 мільйонів гривень, а от цьогоріч в бюджеті передбачено лише 8,06 мільйона гривень. Чому така колосальна різниця?
«Звісно, підтримка наших захисників нині на чільному місці. Лише за минулий рік з бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади за запитами керівництва військових частин ЗСУ та інших силових структур було виділено понад 309 млн грн. Цього року, у зв’язку з тим, що «військове ПДФО» у громад забрали, наш бюджет буде соціального спрямування – на забезпечення захищених статей, програм та фінансування робіт, які були розпочаті раніше. Ніяких нових робіт чи капітальних ремонтів проводити не будемо», - розповів Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
З його слів, головні об’єкти громади на цей рік – будівництво реабілітаційного центру для військових та укриття для ліцею ім. О. Цинкаловського.
«29 лютого на сесії міської ради здійснюватимемо розподіл вільних лишків у сумі понад 400 млн грн. Більшу частину цих коштів спрямуємо на закриття потреб військових, зокрема закупівлю БпЛА та іншого обладнання. Щодо ремонту доріг, зазначу, що якщо торік ми відремонтували 16 вулиць громади та співфінансували два великі проєкти з будівництва доріг у селі Дігтів та Новосілках, то цього року проводитимемо лише ямковий ремонт аварійних ділянок та підсипання щебенем вулиць, де ще немає твердого покриття. Хоча у соцмережах ми часто стикаємось із думкою, що кошти потрібно виділяти на дрони, а не на бруківку, проте на кожен особистий прийом до мене звертаються мешканці з питанням, коли відремонтують ту чи іншу вулицю. Адже попри війну в країні, кожному приємно пересуватись тротуаром чи дорогою без ям, вибоїн та болота. Відтак будемо старатись надалі у межах можливого забезпечувати комфорт нашим жителям та дбати за благоустрій громади», - зауважив міський голова міста Володимир.
Нововолинська міська рада
Якось в інтерв’ю для ВолиньPost Нововолинський міський голова Борис Карпус сказав:
«Думаю, кожному українцю зрозуміло: без підтримки військових наша країна немає майбутнього. Якщо військо теоретично б зазнало поразки, то ходитимуть бруківкою чоботи російських окупантів. Тому і я особисто, і увесь склад ради завжди за ініціативи, що допомагають військовослужбовцям на передовій.
Але я категорично проти простих популістичних рішень, які нам вкидають як варіант, щоб розділити суспільство. У випадку «дрони чи бруківка», треба виходити до людей і пояснювати їм, що економіка теж має жити.
Проблема ж не у самій бруківці, а у співвідношенні коштів, які витрачаються, наприклад, на благоустрій, а які - на запити військових. Ми витримуємо позитивний баланс».
У 2023 році Нововолинська міська рада витратила на ремонти доріг трохи більше 13 мільйонів гривень, а у 2024 році передбачено 8 мільйонів.
Крім того, на оборону, підтримку сил безпеки та оборони, територіальну оборону та мобілізаційну підготовку минулого року Нововолинська міська рада витратила 50 мільйонів 124 тисяч гривень.
Цьогоріч у бюджеті закладені кошти у сумі 1,8 мільйона гривень.
Але, як зазначають у міській раді, в громаді затверджено Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оброни, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки, мобілізації, а її ресурсне забезпечення у поточному році становить 10 мільйонів гривень.
Проте, це ще не все.
«Підтримка військових – це пріоритет у нашій громаді. Минулого року з бюджету громади спрямували 70 мільйонів гривень на придбання обладнання для різних військових частин і формувань. Цьогоріч, попри те, що ПДФО від силового блоку не надходитиме в місцевий бюджет, ми не зменшимо обсяги. При формуванні бюджету заклали у відповідну Програму 10 мільйонів гривень. Це лише початок. При перерозподілі «вільних лишків» плануємо виділити ще 20 мільйонів. На сьогодні в Нововолинській міській раді вже зареєстровано десятки запитів на загальну суму 134 мільйони гривень. Для бюджету Нововолинської громади це непідйомна сума, але докладаємо максимум зусиль, щоб найгостріші потреби наших Захисників задовольнити. Також працюємо з містами-партнерами за кордоном, з благодійними фондами, шукаємо позабюджетні кошти, щоб підтримати якомога більше військових», - розповів міський голова Нововоли нська Борис Карпус.
Щодо ремонту доріг, то, за словами міського голови, стан дорожнього покриття на багатьох вулицях і в місті Нововолинську, і в старостинських округах вимагає капітального ремонту, але до Перемоги таких робіт проводити не планують.
«Виключно ямкові ремонти найбільш критичних ділянок. Мешканці мусять поставитися з розумінням. Мабуть, як і в кожній громаді, до війни ми мали плани на капітальні ремонти і в місті, і доріг, які з’єднують із селами. Зараз це не на часі», - наголосив Карпус.
Ковельська міська рада
У Ковельській громаді цьогоріч теж планують виділяти кошти і на підтримку військових, і поточний ремонт доріг. Про це розповів перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.
За його словами, у минулому році з міського бюджету на ремонт доріг використано 99,2 мільйона гривень. Цього року передбачено трохи більше 44 мільйонів.
«На дороги у минулому році ми використали 99 мільйонів гривень, але це здебільшого ті роботи, які ми розпочали ще у 2021 році, у нас було розпочато декілька капітальних ремонтів доріг. Ще частина коштів пішла на експлуатаційне утримання доріг, також кошти були спрямовані на те, щоб забезпечити асфальтним покриттям ті райони Ковеля, де є одноповерхова забудова і де взагалі не було доріг. У цьому році ми продовжимо деякі ремонтні роботи», - розповів перший заступник міського голови.
Для підтримки ЗСУ у 2023-му Ковельською міською радою було виділено майже 56 мільйонів гривень, а цей рік передбачено 50 мільйонів, але, як зауважив Тарас Яковлев, запитів від військових уже є на цю суму, відтак вона зростатиме у випадку перевиконання бюджету.
«У 2023 році усі кошти, які надходили як військове ПДФО, ми повертали на потреби військовим. У цьому році ПДФО вже немає, що серйозно вдарило по нашому бюджету, але міська рада допомагатиме Збройним силам і надалі - ми уже передбачили 50 мільйонів гривень. Ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету. У нас вже є запитів війд військових на 50 мільйонів і вони продовжують надходити», - зауважив Тарас Яковлев.
До слова, Ковельська міська рада оголосила тендер на закупівлю 250 FPV-дронів, 10 Mavic та 20 Mavic Fly Combo, 20 гексакоптерів, 100 акумуляторів для дронів та 50 зарядних станцій.
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