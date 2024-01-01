Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе

Віктора Самолюка.



Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки, пише



Герой Віктор Адамович Самолюк (1974 р. н.) загинув 16 лютого 2024 року в результаті удару дрона-камікадзе поблизу села Берестове у Бахмутському районі на Донеччині. У Героя залишилася дружина Світлана і маленька донечка.



Нагадаємо, 17 лютого загинув ще один житель Любомльської громади Олександр Смолярчук.



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