Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе

Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе
Волиняни зустріли скорботний кортеж, яким сьогодні, 20 лютого, до рідного краю привезли полеглого воїна Віктора Самолюка.

Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки, пише ВСН.

Герой Віктор Адамович Самолюк (1974 р. н.) загинув 16 лютого 2024 року в результаті удару дрона-камікадзе поблизу села Берестове у Бахмутському районі на Донеччині. У Героя залишилася дружина Світлана і маленька донечка.
Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе
Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе
Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе
Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе
Волиняни навколішки зустріли тіло Героя, вбитого дроном-камікадзе

Нагадаємо, 17 лютого загинув ще один житель Любомльської громади Олександр Смолярчук.

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Теги: загиблі, війна
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