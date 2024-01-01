У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу, підполковника Олександра Смолярчука

У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу, підполковника Олександра Смолярчука
У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу Олександра Смолярчука.

Сьогодні, 19 лютого, на Волинь прибула гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв.

У центрі Луцька свого полеглого колегу Олександра Смолярчука зустрічали поліцейські.

Він проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції.

Отримав звання підполковника, а після звільнення присвятив себе родині. З початком повномасштабної російсько-української війни пішов до ЗСУ добровольцем.

Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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