У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу, підполковника Олександра Смолярчука
Сьогодні, 09:55
У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу Олександра Смолярчука.
Сьогодні, 19 лютого, на Волинь прибула гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв.
У центрі Луцька свого полеглого колегу Олександра Смолярчука зустрічали поліцейські.
Він проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції.
Отримав звання підполковника, а після звільнення присвятив себе родині. З початком повномасштабної російсько-української війни пішов до ЗСУ добровольцем.
Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!
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Сьогодні, 19 лютого, на Волинь прибула гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв.
У центрі Луцька свого полеглого колегу Олександра Смолярчука зустрічали поліцейські.
Він проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції.
Отримав звання підполковника, а після звільнення присвятив себе родині. З початком повномасштабної російсько-української війни пішов до ЗСУ добровольцем.
Волинянин поліг у бою 17 лютого 2024 року у місті Куп'янськ на Харківщині. У чоловіка залишилися дружина Катерина, сини та батьки.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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