Курс валют у Луцьку на 19 лютого

Курс валют у Луцьку на 19 лютого
19 лютого готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за 41.65.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.42, а продають за 9.65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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