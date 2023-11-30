Вікна, двері, розсувні системи та алюмінієві конструкції: компанія Wintera реалізовує найскладніші проєкти*





А якщо це буде нестандартне вікно, двері чи розсувна система для виходу на балкон чи мансарду із гартованим склом? Або алюмінієва конструкція, яка створює ефект суцільного скла і від якої фанатіє увесь світ?



Оце вже цікаво. А головне, що втілити такі ідеї, можуть у Луцьку – в компанії Wintera, яка спеціалізується на виробництві металопластикових вікон, дверей, розсувних систем, а також виготовляє алюмінієві конструкції та має власне виробництво склопакетів як для металопластикових вікон, так і для дерев’яних.



«Компанія Wintera працює із 2009 року, цьогоріч нам уже буде 15 років. Ми виготовляємо металопластикові конструкції преміум-класу, не працюємо у дешевому сегменті.

У 2022 році ми прийняли рішення працювати на профільних системах REHAU та фурнітурі Winkhaus - із потужними німецькими компаніями, які відомі усьому світу», - розповів директор компанії Wintera Антон Горобець.



Wintera – це реально інші вікна

«Основні наші замовники – це бізнес, ФОПи, дилери, які працюють на території України багато років, продаючи вікна, у тому числі нашого виробництва. Крім того, наші партнери – великі забудовники у Луцьку, Києві, Рівному, Івано-Франківську, Ужгороді, Львові, а також ті, хто будує котеджні містечка або приватні будинки. Також нашу продукцію купують у салонах в роздріб», - наголосив директор.



«Wintera – це реально інші вікна» - під таким слоганом нині працює компанія, вкладаючи у його зміст поняття перевіреного часом досвіду та німецької якості.



«Вікна як вікна, на перший погляд, але у цій фразі закладена робота нашої команди. Це люди, які працюють багато років, які є майстрами своєї справи і виготовляють якісні вікна, бо у наш продукт ми вкладаємо максимально усього, що знаємо і вміємо. Саме поєднання досвіду та якості дозволяє нам працювати у непростий час і в непростих умовах, поряд із щільною конкуренцією, яка є в Україні, але ми тримаємо свою нішу», - каже Антон Горобець.



З його слів, особливість компанії Wintera ще й тому, що вони надають перевагу реалізації складних інженерних рішень.



«Так, ми робимо звичайні металопластикові вікна, двері, але й беремося за складні архітектурні, інженерні конструкції. Нам цікаві і нестандартні речі, ми робимо те, що для інших компаній не завжди під силу», - наголосив керівник компанії.



Антон Горобець каже, що думати над тим, якою має бути конструкція, варто ще на етапі проєктування будівлі.



«Це дозволяє нам вплинути на рішення архітектора та будівельників, як зробити та підготувати правильно віконний чи дверний проєми для подальшого якісного монтажу. Саме в у цих нюансах закладається успіх. Часом люди приходять на етапі, коли вже збудовано, тоді треба думати, як реалізувати їхній задум – так це важче, але немає нічого неможливого», - каже директор компанії Wintera.



Чим особливі металопластикові конструкції Wintera?

У кожній деталі – німецька якість. У цьому увесь секрет.



«Німці – педанти та кожен процес у виготовленні вікна на їхніх профілях розписують до дрібниць. Оскільки ми працюємо з REHAU, то і наше виробництво відбувається згідно німецьких каталогів та рекомендацій. І за цим німецька компанія скурпульозно стежить, використовуючи різні методи контролю, у тому числі приїзд без попередження на виробництво або на об’єкти під час монтажу», - розповів директор компанії Wintera Антон Горобець.



Компанія Wintera має власне виробництво склопакетів

Крім виробництва металопластикових вікона та алюмінієвих конструкцій, компанія Wintera має виробництво склопакетів, де виготовляються склопакети для власних вікон, а також для інших компаній, якій займаються виробництво як дерев’яних, так металопластикових вікон та дверей.



«Ми пропонуємо понад 30 видів скла та понад 300 різноманітних формул склопакетів (унікальних за своїм цільовим призначенням), в тому числі і гартоване скло, тріплекс. Біле вікно вважається класичним – погоджуюся з цим, але є варіант для тих, хто хоче досягнути власного стилю – ламінування. Ламінація вікон – це не лише візуальний декор фасаду будинку (екстерʼєру), але й сучасний дизайн інтерʼєру», - радить директор.



Та наголошує: на усі вироби компанії гарантія 5 років із подальшим післягарантійним обслуговуванням.



Минулоріч компанія Wintera розпочала виробництво алюмінієвих конструкцій

У 2023 році компанія Wintera розширила виробництво, додавши цех із виробництва алюмінієвих конструкцій.



«Усі великі споруди у світі будуються на алюмінії. Сталь важка, алюміній легший і він є одним із найпрогресивніших матеріалів, який використовується у сучасному будівництві. Зараз майже усі забудовники роблять у своїх багатоповерхових будинках перші поверхи комерційного призначення, а отже це мають бути великі скляні вітрини, які виготовляються на алюмінієвій основі. Наша компанія йде в ногу з часом, тож тепер і алюмінієві конструкції – у лінійці нашої продукції», - резюмував очільник луцької компанії Wintera Антон Горобець.



Детальніше ознайомитися із асортиментом, перевагами та пропозиціями компанії Wintera – можна на

Адреса салону: м. Луцьк, вул. Конякіна, 16а.

Телефон: (050)438 11 61

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