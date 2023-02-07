На Волині односелець викрав у жінки гаманець з 50 тисячами гривень

Викрав майже 50 тисяч гривень: на Волині поліцейські встановили особу зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу, 17 лютого, до поліції Камінь-Каширщини звернулася 50-річна жителька району. Жінка повідомила, що під час перебування в гостях у своїх знайомих, з її сумочки викрали гаманець з грошима. Сума завданих збитків – майже 50 тисяч гривень.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 37-річний односелець заявниці.Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.