На Волині односелець викрав у жінки гаманець з 50 тисячами гривень
Сьогодні, 10:30
Викрав майже 50 тисяч гривень: на Волині поліцейські встановили особу зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу, 17 лютого, до поліції Камінь-Каширщини звернулася 50-річна жителька району. Жінка повідомила, що під час перебування в гостях у своїх знайомих, з її сумочки викрали гаманець з грошима. Сума завданих збитків – майже 50 тисяч гривень.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 37-річний односелець заявниці.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу, 17 лютого, до поліції Камінь-Каширщини звернулася 50-річна жителька району. Жінка повідомила, що під час перебування в гостях у своїх знайомих, з її сумочки викрали гаманець з грошима. Сума завданих збитків – майже 50 тисяч гривень.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 37-річний односелець заявниці.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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